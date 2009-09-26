Раздел: Невероятное
В Болгарии найдена необычная древняя крепость
Крепость Бонония занимала площадь более 20 га.
В болгарском городе Видине археологи раскопали руины древнеримского военного лагеря Бонония, который был крупнейшим укреплением на Нижнем Дунае.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Как сообщает Archaeology in Bulgaria, раскопки были проведены в черте города Видин, построенного на месте древнеримского лагеря. Археологи обнаружили необычную десятиугольную крепостную башню.
Это первая подобная башня, обнаруженная на территории Болгарии. Крепость Бонония занимала площадь более 20 га. Она была частью мощной приграничной системы, предназначенной для обороны от варваров. Также обнаружен участок крепостной стены. Ее толщина составляла четыре метра.
Ученые отмечают хорошее состояние обнаруженных объектов. Как пояснил профессор Здравко Димитров из Национального института археологии, этому поспособствовало то, что остатки крепости были защищены от разрушений построенным на них городом.
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Например, руины другого крупного древнеримского укрепления Ратиария, расположенного в 20 км к востоку от Видина, были полностью уничтожены мародерами, использовавшими тяжелую строительную технику.
В болгарском городе Видине археологи раскопали руины древнеримского военного лагеря Бонония, который был крупнейшим укреплением на Нижнем Дунае.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Как сообщает Archaeology in Bulgaria, раскопки были проведены в черте города Видин, построенного на месте древнеримского лагеря. Археологи обнаружили необычную десятиугольную крепостную башню.
Это первая подобная башня, обнаруженная на территории Болгарии. Крепость Бонония занимала площадь более 20 га. Она была частью мощной приграничной системы, предназначенной для обороны от варваров. Также обнаружен участок крепостной стены. Ее толщина составляла четыре метра.
Ученые отмечают хорошее состояние обнаруженных объектов. Как пояснил профессор Здравко Димитров из Национального института археологии, этому поспособствовало то, что остатки крепости были защищены от разрушений построенным на них городом.
Читайте также: Найдена древняя металлическая пластина неизвестного происхождения
Например, руины другого крупного древнеримского укрепления Ратиария, расположенного в 20 км к востоку от Видина, были полностью уничтожены мародерами, использовавшими тяжелую строительную технику.
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