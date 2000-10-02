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Раздел: Невероятное  
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Известный астроном предупредил о новых опасностях коллайдера

Известный астроном предупредил о новых опасностях коллайдера Ученые уже не в первый раз описывают угрозы, исходящие от установки.

Согласно мнению астронома Рояла Мартина Риса, лучше отказаться от экспериментов с адронным коллайдером, так как установка способна сжать Землю до сотни метров. В своём последнем труде ученый привел ряд угроз, например, глобальное климатическое изменение и восстание ИИ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Особое внимание астроном уделил деятельности ученых, которые занимаются объединением атомов в кварки (речь идет о протонах и нейронах). Из-за неправильных расчетов в теории может уничтожиться вся планета.

Черная дыра может просто выйти из-под контроля, как итог – вся материя будет поглощена. Кварки способны собираться в сжатые объекты. Не исключено, что после очередного столкновения возникнет новая форма материи, которая стиснет планету в гиперденсионной сфере диаметром 100 метров.

Исследователи определили, что энергия в большой концентрации, выходящая при разбитии частиц, способна вызвать «фазовый переход», который может разорвать пространственную ткань. Эксперты еще не до конца освоили все физические законы, поэтому все эксперименты проводятся с огромными рисками.

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Конечно, без рисков не получится узнать те или иные вещи, но в данном случае опасность слишком большая, чтобы просто брать и действовать.
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 Теги: коллайдер, опасность

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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