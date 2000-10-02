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Арктическая станция зафиксировала необычные частицы

Арктическая станция зафиксировала необычные частицы Новое открытие удивило ученых.

ANITA, арктическая импульсная антенна НАСА, уже продолжительное время следит за ледяной территорией. В 2016 году аппаратура смогла зафиксировать некоторые частицы, которые исходят из Антарктики, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Эксперты уже провели некоторые исследования, в ходе которых выяснили, что частицы доносятся из космоса. Примечательно, что некоторые мощные лучи отражаются от поверхности и направляются обратно в космическое пространство.

Зафиксированные высокоэнергетические лучи, согласно заявлению ученых, могут внести существенные корректировки в современную физическую науку.

Еще один интересный факт: антенна ANITA должна была улавливать только лучи, однако каким-то образом она сумела «разглядеть» отдельные частицы. Эксперты не исключают, что полученные данные из аппарата ошибочны. Они могут быть получены вследствие сбоев в самой антенне.

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Однако не надо отбрасывать версию и о величайшем открытии, которое, возможно, будет сделано в ближайшем времени.
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 Теги: арктическая станция, частицы

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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