Раздел: Невероятное
Снижение активности Солнца может привести к глобальному похолоданию
Ученые фиксируют новую тенденцию.
Ученые заявляют, что наше светило переходит в фазу глубокого минимума. В этом году практически на протяжении всего периода на Солнце вообще не возникало пятен, а также значительно уменьшился ультрафиолетовый выход. Согласно последним данным, верхние слои атмосферы уже начали охлаждаться под солнечным влиянием, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Миртин Млинчик из НАСА в своем интервью заявил, что тенденция к охлаждению сохранится и в будущем. Не исключено, что в следующем веке настанет глобальное похолодание, на планете будет установлен рекорд космического холода.
Данные сведения в НАСА получили из нового устройства SABER, который установили на спутнике NASA’s TIMED satellite. Аппарат умеет определять температурный режим атмосферы. В период солнечного минимума в воздушной оболочке Земли быстро меняются показатели температуры.
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Похолодание, стоит отметить, в прямом смысле сжимает атмосферу, благодаря чему спутники и другое оборудование на орбите планеты служит дольше. Это хорошая новость. Плохая – на орбите задерживается и мусор, который не может «продолжить свой путь».
Ученые заявляют, что наше светило переходит в фазу глубокого минимума. В этом году практически на протяжении всего периода на Солнце вообще не возникало пятен, а также значительно уменьшился ультрафиолетовый выход. Согласно последним данным, верхние слои атмосферы уже начали охлаждаться под солнечным влиянием, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Миртин Млинчик из НАСА в своем интервью заявил, что тенденция к охлаждению сохранится и в будущем. Не исключено, что в следующем веке настанет глобальное похолодание, на планете будет установлен рекорд космического холода.
Данные сведения в НАСА получили из нового устройства SABER, который установили на спутнике NASA’s TIMED satellite. Аппарат умеет определять температурный режим атмосферы. В период солнечного минимума в воздушной оболочке Земли быстро меняются показатели температуры.
Читайте также: Арктическая станция зафиксировала необычные частицы
Похолодание, стоит отметить, в прямом смысле сжимает атмосферу, благодаря чему спутники и другое оборудование на орбите планеты служит дольше. Это хорошая новость. Плохая – на орбите задерживается и мусор, который не может «продолжить свой путь».
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