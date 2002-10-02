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Ученые открыли вид бабочек, питающийся слезами птиц

Ученые открыли вид бабочек, питающийся слезами птиц Процесс питания удалось снять на видео.

Глубоко в дождевых лесах Амазонии обнаружены весьма необычные «вампирические» ночные бабочки, питающиеся… слезами спящих птиц, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Наверняка многим из нас будет нелегко в это поверить, однако включив представленный ниже ролик, вы сможете лицезреть этот удивительный процесс воочию. В темное время суток, когда птица заснула на ветке, крупная бабочка подлетела к ней, села на шею, запустила хоботок в глаз и принялась жадно пить слезы пернатого.

Многие пользователи Всемирной паутины, посмотрев данный ролик, назвали его весьма неприятным и даже несколько пугающим. Тем не менее, специалисты утверждают, что ничего страшного на нем совершенно не происходит. По словам бразильского ученого Леандро Мораеша, хоботок бабочки слишком нежен для того, чтобы как-либо повредить глаз птицы. По всей видимости, моль получает таким образом «коктейль» из недостающих ей аминокислот и солей натрия.

Сообщается, что речь идет о тропической бабочке-совке, лакомящейся слезами черногорлой ручьевой муравьянки. Согласно мнению экспертов, птица также может получать от этой процедуры определенную выгоду. Скорее всего, «вампирическая» моль заодно прочищает подобным образом слезные протоки пернатого от пыли и грязи.

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В природе данное явление называется симбиозом: при такой форме взаимоотношений два различных вида организмов извлекают из них определенную, причем, взаимовыгодную пользу.

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 Теги: бабочка, птица, видео

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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