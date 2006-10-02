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Раздел: Невероятное  
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Над Лондоном засняли неопознанный объект

Над Лондоном засняли неопознанный объект Форма НЛО напоминает бумеранг.

Удивительные кадры появились на многих зарубежных сайтах и YouTube-каналах, посвященных уфологии. Загадочная серия снимков демонстрирует некий футуристический неопознанный летающий объект, возникший 29 сентября в небе над Лондоном, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Если присмотреться к нему внимательнее, то можно увидеть, что речь идет о бумерангоподобном воздушном судне с различной электроникой и крупным голубым огнем на металлическом корпусе. Вот что пишет автор этих загадочных фотографий:

"Я увидел этот НЛО летящим над моей головой и успел схватить свою камеру с 90-кратным увеличением, чтобы сделать несколько снимков с интервалом в доли секунды. Объект находился очень высоко и имел длину предположительно (трудно сказать с точностью) от 3 до 5 метров. Он был явно выполнен из металла и обладал пульсирующим голубым бортовым огнем. «Тарелка» двигалась невероятно быстро. К слову скажу, что район Херн-Хилл на юге Лондона, где я заметил эту штуку, постоянно привлекает неопознанные летающие объекты, светящиеся шары, всяких криптидов и прочие феномены. Можно подумать, что мы живем в эпицентре какой-то аномальной зоны или даже портала в иное измерение. Еще будучи ребенком, я постоянно наблюдал здесь различные непонятные явления, которые тогда казались мне чем-то совершенно обыденным, как радуга, например…"

Во Всемирной паутине выдвигается множество теорий относительно природы данного «бумеранга»: от корабля представителей внеземной цивилизации до детской игрушки. Увы, даже наиболее авторитетные и умудренные опытом уфологи не могут объяснить, что же это был за НЛО.

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Исследователи никогда не встречали прежде ничего подобного. Одно можно сказать с точностью: фотоснимки лондонца заставили многих задуматься над тем, насколько близки к нам могут быть пришельцы.

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 Теги: НЛО, Лондон

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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