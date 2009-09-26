» » Астрономы обнаружили новую планету в Солнечной системе
Раздел: Невероятное  
0

Астрономы обнаружили новую планету в Солнечной системе

Астрономы обнаружили новую планету в Солнечной системеСуществование космического объекта было предсказано еще в 2015 году.

Астрономы обнаружили еще одну планету в Солнечной системе. Данные об открытии опубликованы на сайте Minor Planet Center, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По сравнению с другими объектами в Солнечной системе новая планета является карликовой. Ее радиус всего 300 километров (к примеру, радиус Луны составляет 1737 километров), и она находится дальше всех обнаруженных ранее объектов от Солнца. Поэтому планету назвали Гоблин.

Читайте также: Археологи обнаружили рисунки неизвестной цивилизацией

О существовании карликовой планеты заговорили еще в 2015 году. Тогда ее существование предсказали теоретически и назвали ее Планетой Х или 2015 TG387.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: солнечная система, планета

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:59 » Автор: Богдан Процив
     133
     0

Похожие новости по теме

Астрономы обнаружили у карликовой планеты Солнечной системы кольцо Астрономы обнаружили у карликовой планеты Солнечной системы кольцо

Ширина кольца карликовой планеты Хаумеа составляет 70 км, радиус - 2287 км.

Ученые обнаружили в Солнечной системе новую планету Ученые обнаружили в Солнечной системе новую планету

Карликовая планета находится за орбитой Нептуна.

Год за 20 тысяч лет: астрономы открыли новую планету Год за 20 тысяч лет: астрономы открыли новую планету

Астрономы рассказали об открытии новой карликовой планеты Солнечной системы.

Ученые нашли еще одну карликовую планету Ученые нашли еще одну карликовую планету

От Солнца она расположена в два раза дальше, чем Плутон.

В Солнечной системе обнаружили суперземлю В Солнечной системе обнаружили суперземлю

В шесть раз дальше от Плутона находится необычная планета.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх