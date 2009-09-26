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Раздел: Невероятное  
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Найдена самая маленькая гробница Фракии

Найдена самая маленькая гробница ФракииПеред гробницей находилось деревянное сооружение с навесом.

В Болгарии археологи обнаружили самую маленькую древнюю фракийскую куполообразную гробницу, сложенную из кирпича.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mukola.net.

Как сообщает The History Blog, находка сделана недалеко от города Розово. Куполообразная гробница выложена из кирпича кольцами, которые создают купол, и похожа на пчелиное гнездо.

Стиль и материалы указывают на то, что сооружение было создано в первой половине III века до нашей эры. Купол накрыт каменной плитой. Стены выложены из 23 рядов кирпичей различной формы и размеров. Вероятно, их изготавливали здесь же.

Перед гробницей находилось деревянное сооружение с навесом, что было типично для фракийских захоронений. С внешней стороны стены были отделаны речными камнями. Это предотвращало попадание осадков в погребальную камеру.

Захоронение находится в трех километрах от знаменитой Казанлыкской гробницы, с 1979 года являющейся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В ней был похоронен фракийский правитель Ройгос.

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Гробница в Розово внешне похожа на могилу из Казанлыка, но значительно уступает в размерах. Археологи говорят, что она является самой маленькой из найденных в Болгарии.
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 Теги: гробница, Фракия

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Сегодня, 20:34 » Автор: Едгар Букмирза
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