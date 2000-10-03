Раздел: Невероятное
Показаны первые «искусственные» львята
Эксперимент стал актуален в связи с плачевным состоянием популяции.
Биологам из Университета Претории (ЮАР) впервые удалось получить жизнеспособное и вообще здоровое львиное потомство путем искусственного оплодотворения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pop mech.
По сообщению информационного агентства AFP, взятой для эксперимента спермой льва-самца была успешно осеменена львица, гормональный фон которой был сочтен подходящим для этой процедуры. Затем будущая мама была выпущена в дикую природу.
Детеныши появились на свет 25 августа в национальном паре Укутула. Это самка и самец, получившие имена Изабель и Виктор. На данный момент - это абсолютно нормальные львята, игривые и жизнерадостные.
Эксперимент стал актуален в связи с плачевным состоянием популяции африканских львов. За последние два десятка лет она уменьшилась почти вдвое и сейчас насчитывает всего около 20 тысяч особей. Динамика ближайшего будущего пока непонятна, но ученые готовятся к худшему.
Нынешний успех означает, что перспективы метода следует расценивать как благоприятные.
Читайте также: В магдебургском зоопарке родились белые львята
Как сообщил руководитель исследований Андре Гансвиндт (Andre Ganswindt), для успешного оплодотворения львицы потребовались всего несколько попыток, предпринятых на протяжении полутора лет. Можно предполагать, что у живого льва это получилось бы скорее, но перспективы встречи живых львов в дикой природе начинают вызывать некоторые сомнения.
Биологам из Университета Претории (ЮАР) впервые удалось получить жизнеспособное и вообще здоровое львиное потомство путем искусственного оплодотворения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pop mech.
По сообщению информационного агентства AFP, взятой для эксперимента спермой льва-самца была успешно осеменена львица, гормональный фон которой был сочтен подходящим для этой процедуры. Затем будущая мама была выпущена в дикую природу.
Детеныши появились на свет 25 августа в национальном паре Укутула. Это самка и самец, получившие имена Изабель и Виктор. На данный момент - это абсолютно нормальные львята, игривые и жизнерадостные.
Эксперимент стал актуален в связи с плачевным состоянием популяции африканских львов. За последние два десятка лет она уменьшилась почти вдвое и сейчас насчитывает всего около 20 тысяч особей. Динамика ближайшего будущего пока непонятна, но ученые готовятся к худшему.
Нынешний успех означает, что перспективы метода следует расценивать как благоприятные.
Читайте также: В магдебургском зоопарке родились белые львята
Как сообщил руководитель исследований Андре Гансвиндт (Andre Ganswindt), для успешного оплодотворения львицы потребовались всего несколько попыток, предпринятых на протяжении полутора лет. Можно предполагать, что у живого льва это получилось бы скорее, но перспективы встречи живых львов в дикой природе начинают вызывать некоторые сомнения.
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