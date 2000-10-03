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Раздел: Невероятное  
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Недобрый знак: в Индии распустились цветы Апокалипсиса

Недобрый знак: в Индии распустились цветы Апокалипсиса В последний раз цветение наблюдали 12 лет назад.

В горах Южной Гаты граждане Индии заметили распустившиеся невероятные растения, принадлежащие к виду горный стробилянт. Речь идет о небольших цветках Неелакуринджи пурпурно-синего цвета, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Растения, начиная со дня открытия в 1838 году, распускались всего лишь пятнадцать раз. Последний случай был зафиксирован в 2006 году. Как заметили некоторые индийцы, распускание происходит с удивительной точностью: по числу цветений люди сверяли даже возраст.

Люди, в свою очередь, отметили факт, что появление цветков часто случается перед международными конфликтами. Индийцы ассоциировали возникновение бутонов с казнью в 2006 года бывшего главы государства Ирака – Саддама Хусейна.

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На данный момент растения Неелакуринджи занесены в Красную книгу.
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 Теги: Индия, цветы

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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