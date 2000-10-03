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Около Солнца заметили необычный объект

Около Солнца заметили необычный объект Гигантская сфера появилась в близости от звезды.

В 2012 году обсерватория НАСА случайно запечатлела поразительное, просто невероятное явление возле Солнца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Рядом с нашей материнской звездой появилась колоссальная черная сфера, соединенная со светилом несколькими такими же темными вихрями или потоками энергии. В определенный момент загадочный шар, имевший габариты Юпитера, неожиданно полетел с гигантской скоростью в сторону, оставив позади себя след из разорванных «щупалец».

Таинственный феномен стал тогда настоящей сенсацией, о которой говорили все без исключения уфологи, конспирологи, неортодоксальные космологи и исследователи сверхъестественных явлений. Тем не менее, мало кто знает, что точно такой же непонятный сферический объект американское космическое агентство зафиксировало в июле нынешнего года!

Увы, представленная видеозапись, демонстрирующая столь сюрреалистичную картину, пока не набрала на «YouTube» и 11 тысяч просмотров. Как так? Неужели мировая общественность вдруг потеряла интерес к подобного рода загадкам? Или кто-то усиленно старается скрыть от нас правду? Так или иначе, просмотревшие ролик пользователи оказались весьма впечатлены увиденным. Вот что пишут отдельные комментаторы:

"Я говорил это прежде и скажу снова. Человек не знает почти ничего о том, что происходит в космосе. Я верю, что там могут существовать биологические сущности габаритами с крупные небесные тела. Не исключено, что они плавают по космосу и питаются энергией звезд."

"Может ли быть так, что этот темный шар ответственен за уменьшение тепла, выделяемого в последние годы Солнцем?"

"Солнце, очевидно, генерирует темную энергию. Ученые не видят ее, хотя она находится прямо у них под носом."

"Я думаю, перед нами легендарная планета Нибиру, вошедшая наконец в Солнечную систему. Берегитесь, людишки, наши дни сочтены!"

"А что, если это звездолет пришельцев, заряжавшийся энергией Солнца? Вдруг эта штука выполнена из настолько термостойких и непостижимых для нас материалов (а то и не материалов даже), что способна приближаться к Солнцу вплотную?"

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Интересно, а каково ваше мнение по этому поводу? Например, многие пользователи Сети очень скептически относятся к подобного рода «солнечным» новостям и все по одной причине – слишком уж фантастическими по размерам кажутся «участники» данных событий…

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 Теги: Солнце, сфера

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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