Раздел: Невероятное
Рыбаки показали жуткую рыбу с человеческими зубами
Источник необычного улова - одно из российских озер.
Настоящего мутанта вытащили из озера Школьное, которое находится в Зеленограде. У рыбы были зубы как у человека. Рыбаки побоялись есть это создание, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Телеканал «360» позже передал слова Аркадия Балушкина, руководителя ихтиологической лаборатории института зоологии РАН. Так, данный вид рыбы известен давно, он вполне безопасен.
У паку зубы напоминают человеческие. Скорее всего, рыбаки являлись новичками, так как опытные рыболовы и многие местные жители знают о данном причудливом создании.
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Рыба ни капельки не агрессивна, поэтому не несёт какой-либо опасности для человека и животных. Краснобрюхий паку водится в водах Амазонки. Нередко рыбину выращивают в аквариумах на замену пираньям. Паку ест исключительно растительную пищу, она неприхотлива, поэтому легко адаптируется к новым условиям существования.
Настоящего мутанта вытащили из озера Школьное, которое находится в Зеленограде. У рыбы были зубы как у человека. Рыбаки побоялись есть это создание, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Телеканал «360» позже передал слова Аркадия Балушкина, руководителя ихтиологической лаборатории института зоологии РАН. Так, данный вид рыбы известен давно, он вполне безопасен.
У паку зубы напоминают человеческие. Скорее всего, рыбаки являлись новичками, так как опытные рыболовы и многие местные жители знают о данном причудливом создании.
Читайте также: Недобрый знак: в Индии распустились цветы Апокалипсиса
Рыба ни капельки не агрессивна, поэтому не несёт какой-либо опасности для человека и животных. Краснобрюхий паку водится в водах Амазонки. Нередко рыбину выращивают в аквариумах на замену пираньям. Паку ест исключительно растительную пищу, она неприхотлива, поэтому легко адаптируется к новым условиям существования.
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