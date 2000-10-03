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Раздел: Невероятное  
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На картах Мавритании нашли силуэт огромного дракона

На картах Мавритании нашли силуэт огромного дракона Необычное открытие помогли сделать спутниковые снимки.

Виртуальные археологи рассматривали спутниковые снимки западноафриканского государства Мавритания и неожиданно обнаружили среди пустыни на востоке страны загадочное образование, подозрительно похожее на останки 9,5-километрового существа. Специалисты считают, что перед нами фоссилия дракона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Если верить исследователям, интригующая находка в самом деле похожа своим строением на окаменелый труп некоего змееподобного существа массой свыше 13 тонн. Очертания объекта напоминают в отдельных местах хвост, брюхо, шипастую шею и голову с удлиненной массивной мордой. Заметен даже бывший глаз существа.

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Разумеется, летающих змееобразных рептилий, способных изрыгать пламя, принято считать мифическими созданиями, однако в последние годы альтернативные специалисты все чаще говорят о том, что драконы могли существовать в действительности. Кто-то даже утверждает, что они водятся на Земле и по сей день.

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 Теги: Мавритания, дракон

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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