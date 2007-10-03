Стая косаток напала на лодку с рыбаками в России

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Ряд усатых китов достигают до 33 трех метров в длину, а весят до 160 тонн

Учёные из Университета ветеринарных наук в Торонто считают, что тигровые акулы могут вести себя гораздо спокойнее, чем считают люди.