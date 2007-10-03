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Раздел: Невероятное  
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Стая косаток напала на лодку с рыбаками в России

Стая косаток напала на лодку с рыбаками в России Один из рыбаков пропал без вести.

Под Магаданом в Охотском море стая плотоядных дельфиновых или попросту косаток атаковала рыбацкую лодку, о чем сообщил представитель МЧС России данной области. В лодке было двое, одному рыбаку удалось спастись, выпрыгнув на берег, второй – пропал без вести, скорее всего, стал жертвой морских хищников, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Как утверждают биологи, случай беспрецедентный, поскольку эти морские животные, не смотря на всю свою кровожадность, никогда не нападают на людей, хотя могут и плавать возле лодок, создавая для рыбаков нервозную обстановку. Шутка ли, косатки достигают десяти метров в длину и весят до восьми тонн – такой морской монстр может перевернуть, если пожелает, лодку с легкостью. В данном случае хищники северного моря отчего-то решили не просто попугать рыбаков, а напасть на плавсредство людей.

Как предположил один из пользователей Сети интернет, косатки очень умные морские животные, обладающие прекрасной памятью. Скорее всего, одной из них кто-то из людей причинил зло, например, серьезно ранил. В данном случае животное вполне может решиться на месть, потому что по причине голода эти умные хищники никогда не нападают на людей.

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В настоящее время водолазы МЧС ждут улучшения погоды, чтобы иметь возможность обследовать дно в районе нападения косаток – это недалеко от берега, и вполне возможно, что тело пропавшего рыбака или что-то от него непременно обнаружится. Но… пока на море высокие волны, что не позволяет вести поиски…
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 Теги: косатки, нападение

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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