Раздел: Невероятное
Высокий интеллект собак оказался мифом
Питомцы являются еще глупее, нежели о них думают их владельцы, считают специалисты.
Ученые опровергли миф о том, что у собак более высокий уровень интеллекта, чем у других животных. Такой вывод сделали специалисты из Эксетерского университета и Кентерберийского университета Крайст Чёрч, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Исследователи сравнили когнитивные способности собак и иных домашних животных, а также изучили данные о хищниках и плотоядных животных. Ученые также изучили больше 300 научных статей о свойствах и возможностях мозга животных.
Профессор Стивен Леа сделал вывод, что способности собак были переоценены. Ученый отмечает что собаки неплохо справляются с некоторым головоломками, но это так же хорошо удается другим животным.
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Специалист говорит, что практически всеми "уникальными" навыками собак, обладают и другие животные. Их также можно научить выполнять команды и понимать хозяина.
Ученые опровергли миф о том, что у собак более высокий уровень интеллекта, чем у других животных. Такой вывод сделали специалисты из Эксетерского университета и Кентерберийского университета Крайст Чёрч, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Исследователи сравнили когнитивные способности собак и иных домашних животных, а также изучили данные о хищниках и плотоядных животных. Ученые также изучили больше 300 научных статей о свойствах и возможностях мозга животных.
Профессор Стивен Леа сделал вывод, что способности собак были переоценены. Ученый отмечает что собаки неплохо справляются с некоторым головоломками, но это так же хорошо удается другим животным.
Читайте также: Рыбаки показали жуткую рыбу с человеческими зубами
Специалист говорит, что практически всеми "уникальными" навыками собак, обладают и другие животные. Их также можно научить выполнять команды и понимать хозяина.
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