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Сторонники плоской Земли представили доказательства своей теории

Сторонники плоской Земли представили доказательства своей теории Отдельные ученые уверены, что Казахстан граничит с США, а Индии и Австралии не существует.

На земле существует некая секта, которую составляют сторонники плоской Земли. Их убеждения настолько сильны, что даже ученые не в состоянии с ними спорить и что-то доказывать. Так, согласно мнению сектантов, Казахстан граничит с Соединенными Штатами, а Индии и Австралии вообще нет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

В качестве доводов этой мысли Вячеслав Котляров, один из сторонников теории плоской Земли, приводит фото Чарынского каньона. Мужчина при сравнении российского каньона с Гранд-Каньоном (США) пришел к выводу, что это одна и та же местность.

Примечательно, что этим данным верят множество людей со всего мира. По версии сектантов, Земля квадратная. Край находится у огромной ледяной стены. Глобальный сговор состоялся якобы между правительствами всех стран. Ученые подделывают как карты, так и снимки из космического пространства.

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Абсурдные теории побудили телеведущего Игоря Прокопенко посвятить данному вопросу целый выпуск. Марк Хьюз из Калифорнии, в свою очередь, поднялся ввысь на ракете, сделанной собственными руками, с целью долететь до «соседнего» Казахстана. Когда аппарат поднялся на полкилометра, мужчине пришлось катапультироваться.
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 Теги: плоская земля, теория

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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