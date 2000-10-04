Раздел: Невероятное
Сторонники плоской Земли представили доказательства своей теории
Отдельные ученые уверены, что Казахстан граничит с США, а Индии и Австралии не существует.
На земле существует некая секта, которую составляют сторонники плоской Земли. Их убеждения настолько сильны, что даже ученые не в состоянии с ними спорить и что-то доказывать. Так, согласно мнению сектантов, Казахстан граничит с Соединенными Штатами, а Индии и Австралии вообще нет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В качестве доводов этой мысли Вячеслав Котляров, один из сторонников теории плоской Земли, приводит фото Чарынского каньона. Мужчина при сравнении российского каньона с Гранд-Каньоном (США) пришел к выводу, что это одна и та же местность.
Примечательно, что этим данным верят множество людей со всего мира. По версии сектантов, Земля квадратная. Край находится у огромной ледяной стены. Глобальный сговор состоялся якобы между правительствами всех стран. Ученые подделывают как карты, так и снимки из космического пространства.
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Абсурдные теории побудили телеведущего Игоря Прокопенко посвятить данному вопросу целый выпуск. Марк Хьюз из Калифорнии, в свою очередь, поднялся ввысь на ракете, сделанной собственными руками, с целью долететь до «соседнего» Казахстана. Когда аппарат поднялся на полкилометра, мужчине пришлось катапультироваться.
На земле существует некая секта, которую составляют сторонники плоской Земли. Их убеждения настолько сильны, что даже ученые не в состоянии с ними спорить и что-то доказывать. Так, согласно мнению сектантов, Казахстан граничит с Соединенными Штатами, а Индии и Австралии вообще нет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В качестве доводов этой мысли Вячеслав Котляров, один из сторонников теории плоской Земли, приводит фото Чарынского каньона. Мужчина при сравнении российского каньона с Гранд-Каньоном (США) пришел к выводу, что это одна и та же местность.
Примечательно, что этим данным верят множество людей со всего мира. По версии сектантов, Земля квадратная. Край находится у огромной ледяной стены. Глобальный сговор состоялся якобы между правительствами всех стран. Ученые подделывают как карты, так и снимки из космического пространства.
Читайте также: В центре галактики обнаружили массивный объект
Абсурдные теории побудили телеведущего Игоря Прокопенко посвятить данному вопросу целый выпуск. Марк Хьюз из Калифорнии, в свою очередь, поднялся ввысь на ракете, сделанной собственными руками, с целью долететь до «соседнего» Казахстана. Когда аппарат поднялся на полкилометра, мужчине пришлось катапультироваться.
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