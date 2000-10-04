Раздел: Невероятное
Военный из США рассказал о похищении пришельцами
Мужчина нарисовал пришельцев, которых он, якобы, видел.
В Сети набирает популярность загадочное видео, предположительно полученное на одной из военных баз США. Неизвестный чернокожий мужчина рассказывает своим сослуживцам о том, как его неоднократно похищали представители внеземных цивилизаций, и он своими глазами видел три различные расы инопланетян, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Параллельно солдат изображает описываемое на доске. Судя по усмешкам других присутствующих, они не слишком верят истории своего брата по оружию.
Военный сообщает, что был похищен сначала низкорослыми и большеголовыми «серыми», потом высокими «белыми» пришельцами и, наконец, похожими на антропоморфных ящериц рептилоидами. Последние, дескать, оказались самыми настоящими врагами человечества, не обремененными моральными принципами и состраданием к людям. Мужчина убежден, что эти агрессивные и невероятно сильные существа могут в любой момент атаковать нас, и потому следует готовиться к этому.
Между тем «серые» инопланетяне, по словам нашего героя, настроены к землянам куда более доброжелательно. Однажды они даже забрали американца на свою планету в звездной системе с двумя солнцами. Небесное тело, мол, оказалось похоже на пустыню с очень жарким климатом, однако на нем можно было дышать обычным воздухом. «Серые» и рептилоиды являются, если верить рассказчику, заклятыми врагами, ведущими ожесточенную борьбу на протяжении многих тысячелетий.
Далее солдат сообщает, что «серые» постоянно похищают землян, однако пришельцы всегда возвращают людей обратно целыми и невредимыми. За всю историю человечества эти существа меняли человеческую ДНК 68 раз с целью ускорить нашу эволюцию, а также оградить нас от различных болезней и бедствий. Одними из таких «генетически модифицированных» людей, дескать, были сами Будда и Иисус Христос, оказавшие потом на мир колоссальное духовное влияние.
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Мы не призываем вас верить всему, что говорит этот американский вояка, но его рассказ, заметим, не более бредовый, чем откровения так называемых путешественников во времени, которые в последнее время все чаще стали появляться в Сети интернет. Более того, именно они отчего-то собирают самые огромные аудитории интернетчиков и многочисленные комментарии…
В Сети набирает популярность загадочное видео, предположительно полученное на одной из военных баз США. Неизвестный чернокожий мужчина рассказывает своим сослуживцам о том, как его неоднократно похищали представители внеземных цивилизаций, и он своими глазами видел три различные расы инопланетян, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Параллельно солдат изображает описываемое на доске. Судя по усмешкам других присутствующих, они не слишком верят истории своего брата по оружию.
Военный сообщает, что был похищен сначала низкорослыми и большеголовыми «серыми», потом высокими «белыми» пришельцами и, наконец, похожими на антропоморфных ящериц рептилоидами. Последние, дескать, оказались самыми настоящими врагами человечества, не обремененными моральными принципами и состраданием к людям. Мужчина убежден, что эти агрессивные и невероятно сильные существа могут в любой момент атаковать нас, и потому следует готовиться к этому.
Между тем «серые» инопланетяне, по словам нашего героя, настроены к землянам куда более доброжелательно. Однажды они даже забрали американца на свою планету в звездной системе с двумя солнцами. Небесное тело, мол, оказалось похоже на пустыню с очень жарким климатом, однако на нем можно было дышать обычным воздухом. «Серые» и рептилоиды являются, если верить рассказчику, заклятыми врагами, ведущими ожесточенную борьбу на протяжении многих тысячелетий.
Далее солдат сообщает, что «серые» постоянно похищают землян, однако пришельцы всегда возвращают людей обратно целыми и невредимыми. За всю историю человечества эти существа меняли человеческую ДНК 68 раз с целью ускорить нашу эволюцию, а также оградить нас от различных болезней и бедствий. Одними из таких «генетически модифицированных» людей, дескать, были сами Будда и Иисус Христос, оказавшие потом на мир колоссальное духовное влияние.
Читайте также: В центре галактики обнаружили массивный объект
Мы не призываем вас верить всему, что говорит этот американский вояка, но его рассказ, заметим, не более бредовый, чем откровения так называемых путешественников во времени, которые в последнее время все чаще стали появляться в Сети интернет. Более того, именно они отчего-то собирают самые огромные аудитории интернетчиков и многочисленные комментарии…
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