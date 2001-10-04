» » В одном из штатов США появились гигантские агрессивные москиты
Раздел: Невероятное  
0

В одном из штатов США появились гигантские агрессивные москиты

В одном из штатов США появились гигантские агрессивные москиты Конспирологи задумались о приближении апокалипсиса.

По окончании шторма «Флоренс» жители Северной Каролины попали в новую передрягу: их начали «атаковать» гигантские москиты. Насекомые, по словам журналистов, чудовищно агрессивные, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Как оказалось, позже, после наводнения из-за урагана москиты вида Psorophora ciliata отложили огромное количество яиц. Примечательно, что их личинки съедают личинки других насекомых, икринки и даже головастиков.

В скором времени личинки превратятся в полноценных особей, нашествие усугубится. По Северной Каролине будут летать миллиарды агрессивных насекомых.

В Facebook люди делятся своей проблемой. Так, к примеру, житель Северной Каролины Кэсси Водовски, выложил запись целого роя москитов у машины. Насекомые будто пытались превратить автомобиль в своё убежище.

Читайте также: Сторонники плоской Земли представили доказательства своей теории

Люди сравнивают происходящее с настоящим апокалипсисом. Некоторые экземпляры созданий больше «стандартных» москитов в 20 раз, что не может не пугать. Нашествие прекратится, когда придут похолодания, то есть через несколько недель.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, москиты

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
     123
     0

Похожие новости по теме

Сторонники плоской Земли представили доказательства своей теории Сторонники плоской Земли представили доказательства своей теории

Отдельные ученые уверены, что Казахстан граничит с США, а Индии и Австралии не существует.

Личинки москитов могут заглатывать пластик Личинки москитов могут заглатывать пластик

Пластик остается даже во взрослых особях.

Британцев атаковали токсичные гусеницы  Британцев атаковали токсичные гусеницы 

Опасных гусениц заметили на юго-востоке Англии, их численность растет.

Ученые выяснили, зачем муравьи Ученые выяснили, зачем муравьи "целуются"

Через "поцелуй" муравьи общаются

Насекомые используют Насекомые используют "плащ-невидимку", - ученые

Останки златоглазки по внешнему виду напоминают ложноскорпионов, что является их камуфляжем.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх