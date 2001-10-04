Раздел: Невероятное
В одном из штатов США появились гигантские агрессивные москиты
Конспирологи задумались о приближении апокалипсиса.
По окончании шторма «Флоренс» жители Северной Каролины попали в новую передрягу: их начали «атаковать» гигантские москиты. Насекомые, по словам журналистов, чудовищно агрессивные, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Как оказалось, позже, после наводнения из-за урагана москиты вида Psorophora ciliata отложили огромное количество яиц. Примечательно, что их личинки съедают личинки других насекомых, икринки и даже головастиков.
В скором времени личинки превратятся в полноценных особей, нашествие усугубится. По Северной Каролине будут летать миллиарды агрессивных насекомых.
В Facebook люди делятся своей проблемой. Так, к примеру, житель Северной Каролины Кэсси Водовски, выложил запись целого роя москитов у машины. Насекомые будто пытались превратить автомобиль в своё убежище.
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Люди сравнивают происходящее с настоящим апокалипсисом. Некоторые экземпляры созданий больше «стандартных» москитов в 20 раз, что не может не пугать. Нашествие прекратится, когда придут похолодания, то есть через несколько недель.
По окончании шторма «Флоренс» жители Северной Каролины попали в новую передрягу: их начали «атаковать» гигантские москиты. Насекомые, по словам журналистов, чудовищно агрессивные, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Как оказалось, позже, после наводнения из-за урагана москиты вида Psorophora ciliata отложили огромное количество яиц. Примечательно, что их личинки съедают личинки других насекомых, икринки и даже головастиков.
В скором времени личинки превратятся в полноценных особей, нашествие усугубится. По Северной Каролине будут летать миллиарды агрессивных насекомых.
В Facebook люди делятся своей проблемой. Так, к примеру, житель Северной Каролины Кэсси Водовски, выложил запись целого роя москитов у машины. Насекомые будто пытались превратить автомобиль в своё убежище.
Читайте также: Сторонники плоской Земли представили доказательства своей теории
Люди сравнивают происходящее с настоящим апокалипсисом. Некоторые экземпляры созданий больше «стандартных» москитов в 20 раз, что не может не пугать. Нашествие прекратится, когда придут похолодания, то есть через несколько недель.
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