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Раздел: Невероятное  
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Крушение НЛО в Шотландии сняли на видео

Крушение НЛО в Шотландии сняли на видео Неопознанный объект в небе заметили очевидцы.

Необъяснимые происшествия случаются время от времени по всему миру. В очередной раз странный инцидент зарегистрирован в Шотландии в поселке Киппен. Одна гражданка некоторое время наблюдала над домом НЛО. Позже корабль инопланетян выбросил некую спасательную капсулу и рухнул на землю, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Первого сентября женщина проснулась от громкого шума. Когда она подошла к окну, то увидела инопланетный корабль, который носился из одной точки в другую. Похоже, НЛО был подбит какой-то ракетой.

От корпуса летающей тарелки исходил огонь, это отчетливо видно на записи. Видео было сделано очевидицей на мобильный телефон. От корпуса корабля также периодически отпадали пылающие детали. В один момент от НЛО отделился объект внушительных размеров. Как решили завсегдатаи сети, это была спасательная капсула.

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Уфологи заявили, что НЛО могли сбить ПВО Великобритании. Военные вполне могли спутать корабль инопланетян с воздушными суднами-нарушителями. Как итог – незамедлительно открыли огонь. Если это так, то инопланетяне могли воспринять случившееся как объявление войны.

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 Теги: Шотландия, НЛО

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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