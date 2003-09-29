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Ученые впервые открыли луну за пределами Солнечной системы

Ученые впервые открыли луну за пределами Солнечной системыУченые убеждены, что получили точные доказательства существования луны, которая вращается вокруг экзопланеты Kepler-1625b.

Группа астрономов заявила о том, что получила доказательства существования луны за пределами Солнечной системы. Она якобы вращается вокруг экзопланеты Kepler-1625b, расположенной в 8 тысячах световых лет от нас. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

По мнению специалистов, экзопланета значительно превосходит по размерам Юпитера. При этом луна, которая вращается вокруг нее, сопоставима по размерам с Нептуном.

В случае, если предположения ученых подтвердятся, данная луна станет первой из обнаруженных за пределами Солнечной системы.

"Это восхитительное напоминание о том, как мало мы знаем о далеких планетарных системах и как велик дух открытий, который воплощает экзопланетная наука", - отметил один из авторов исследования Алекс Тичи.

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Астрономы назвали луну Kepler-1625b-i. Обнаружить ее удалось благодаря космическому телескопу Hubble. Телескоп был использован для фиксирвоания мерцания света звезды Kepler-1625b. Изначально ученые были сконцентрированы на крупном небесном теле, однако через некоторое время заметили слабое мерцание другого объекта. Однако чтобы подтвердить наличие луны, предстоит еще совершить много работы.

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 Теги: Луна, видео

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Сегодня, 14:43 » Автор: Богдан Процив
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