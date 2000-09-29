Ученый предложил новый способ поиска внеземной цивилизации

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Маловероятно, чтобы какой-либо из 11 наиболее необычных обнаруженных сигналов принадлежал инопланетной цивилизации, хотя это и не исключено.

Земля может быть одной из 40 миллиарда потенциально обитаемых миров во всей галактике.

Международная группа астронавтов зафиксировала радиосигнал, который представлял собой четыре отдельных мощных сигнала. Они, наверное, были присланы из пределов нашей Галактики. Еще в 2007 году был зафиксирован первый подобный сигнал. Астроном Дэн Торнтон, который руководит исследованиями, заявил, что радиосигналы