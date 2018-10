Ученый предложил новый способ поиска внеземной цивилизации

Исследователь из Федеральной политехнической школы Лозанны предложил статистическую модель, которая позволяет эффективнее оценивать вероятность нахождения развитых инопланетных цивилизаций.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya Может ли во Вселенной существовать другая планета с обществом, находящемся на том же уровне технологического развития, что и наше? Чтобы выяснить это, ученый Клаудио Гримальди из EPFL в сотрудничестве с Калифорнийским университетом в Беркли разработал статистическую модель, предоставляющую исследователям новый инструмент для поиска сигналов, которые могут быть испущены внеземным сообществом. Этот метод, описанный в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, может сделать поиск более эффективным и доступным.С конца 1950-х было проведено несколько проектов по поиску внеземного разума - в основном в США. Идея заключалась в том, что развитая цивилизация на другой планете может генерировать электромагнитные сигналы, а ученые на Земле могут поймать эти сигналы при помощи новейших высокопроизводительных радиотелескопов.Несмотря на серьезный прогресс в радиоастрономии и компьютерных технологиях, ни один из этих проектов не дал конкретных результатов. Некоторые сигналы без определенного источника записали в 1977 году как сигналы Wow!, но ни один из них не повторялся или не был достаточно достоверен, чтобы его можно было отнести к инопланетной жизни.Сегодня разрабатывают более изощренные инструменты - вроде гигантского радиотелескопа Square Kilometre Array в Южной Африке и Австралии, а также программы Breakthrough Listen, объявленной российским предпринимателем Юрием Мильнером. Она нацелена на покрытие участка неба в десять раз больше, чем в предыдущих исследованиях. Этот участок будут сканировать на более широком спектре частот. Мильнер намеревается за десять лет вложить в инициативу 100 миллионов долларов.«На самом деле расширение поиска до таких величин только незначительно повышает наши шансы что-то обнаружить. И если мы даже тогда не зарегистрируем никаких сигналов, все равно не сможем с уверенностью заключить, что больше нигде нет жизни», - говорит Гримальди.Преимущество статистической модели Гримальди заключается в том, что она позволяет ученым интерпретировать как успех, так и неудачу в регистрации сигналов на различных расстояниях от Земли. Его модель использует теорему Байеса для вычисления остаточной вероятности регистрации сигнала в пределах определенного радиуса вокруг нашей планеты.Например, даже если в радиусе тысячи световых лет не зарегистрировано сигнала, все еще существует более 10 процентов вероятности того, что Земля находится в пределах сотен подобных сигналов из других мест в Галактике, но наши радиотелескопы просто недостаточно мощны, чтобы их поймать. Однако эта вероятность возрастает почти до 100 процентов в случае обнаружения даже одного сигнала в радиусе тысячи световых лет. В таком случае мы можем быть почти уверены в том, что Галактика наполнена жизнью.Учитывая другие параметры вроде размера Млечного Пути и того, как близко друг к другу расположены звезды, Гримальди предполагает, что вероятность регистрации сигнала очень мала в радиусе 40 тысяч световых лет. Другими словами, если на этом расстоянии от Земли не будет зарегистрировано сигналов, мы сможем сделать вывод, что в Галактике нет другой цивилизации с тем же уровнем развития. Пока у ученых была возможность искать сигналы в радиусе всего 40 световых лет. При этом стоит учитывать то, что в Млечном Пути могут находиться цивилизации с более низким уровнем развития или, наоборот, более развитые, но следующие по иной технологической траектории.