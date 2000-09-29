Ученые рассказали, зачем человечество строило пирамиды

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Деятели науки действительно полагают, что пирамиды под водой - дело рук других цивилизаций.

Ученые убеждены, что египетские пирамиды были созданы инопланетянами.

Исследователи выясняют, кем были построены пирамиды и когда они появились на континенте.