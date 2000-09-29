Раздел: Невероятное
Ученые рассказали, зачем человечество строило пирамиды
Пирамиды могли быть отличным указателем пути.
Пирамиды разбросаны по всему земному шару, но несмотря на это у них есть много чего похожего. Это касается и обработки самого камня и его укладки. Американские ученые недавно обнаружили, что все пирамиды построены на одной линии. Если за точку отсчета взять пирамиды Гизы, то эта линия заканчивается на пирамидах Гуимара, возведенных на Канарских островах. Это доказывает тот факт, что древние люди могли путешествовать на долгие расстояния и обмениваться опытом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на enovosty.
Еще одна гипотеза строительства пирамид утверждает, что их строили, чтобы увековечить имя земного правителя, построив для него гробницу. В пирамидах сооружали специальные погребальные камеры, которые обустраивали для посмертной жизни фараонов. В камерах были оставлены драгоценности, мебель, оружие. А также были созданы ложные коридоры, которые должны были защищать правителя от непрошенных гостей. Но до сих пор не в одной из пирамид не находили мумии.
Читайте также: Ученые рассказали, что ждет человечество через 30 лет
Другие исследователи полагают, что пирамиды служили хранилищем знаний прошлых цивилизаций и показывали их достижения в астрономической и географической областях. Известный британский математик Джон Легон провел интересное исследование, измерив все грани и основания пирамид, их объемы, площадь, и даже расстояния между ними. И он выяснил, что во всем есть строгая закономерность кратности рядов чисел.Так например, соотношение периметра основания пирамиды Хеопса к ее высоте равно числу 2Пи.
Известные французкие ученые Белизал и Шомер были уверенны, что Великая египетская пирамида выполняла роль передающей станции. Из-за ее огромного размера она позволяла создавать мощные излучения, которые могли фиксироваться на очень большом расстоянии другими пирамидами, которые были ее копией, но меньших размеров. Это доводит, что это служило людям компасом и они могли спокойно сориентироваться в море или в пустыне, и всегда найти путь домой.
Пирамиды разбросаны по всему земному шару, но несмотря на это у них есть много чего похожего. Это касается и обработки самого камня и его укладки. Американские ученые недавно обнаружили, что все пирамиды построены на одной линии. Если за точку отсчета взять пирамиды Гизы, то эта линия заканчивается на пирамидах Гуимара, возведенных на Канарских островах. Это доказывает тот факт, что древние люди могли путешествовать на долгие расстояния и обмениваться опытом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на enovosty.
Еще одна гипотеза строительства пирамид утверждает, что их строили, чтобы увековечить имя земного правителя, построив для него гробницу. В пирамидах сооружали специальные погребальные камеры, которые обустраивали для посмертной жизни фараонов. В камерах были оставлены драгоценности, мебель, оружие. А также были созданы ложные коридоры, которые должны были защищать правителя от непрошенных гостей. Но до сих пор не в одной из пирамид не находили мумии.
Читайте также: Ученые рассказали, что ждет человечество через 30 лет
Другие исследователи полагают, что пирамиды служили хранилищем знаний прошлых цивилизаций и показывали их достижения в астрономической и географической областях. Известный британский математик Джон Легон провел интересное исследование, измерив все грани и основания пирамид, их объемы, площадь, и даже расстояния между ними. И он выяснил, что во всем есть строгая закономерность кратности рядов чисел.Так например, соотношение периметра основания пирамиды Хеопса к ее высоте равно числу 2Пи.
Известные французкие ученые Белизал и Шомер были уверенны, что Великая египетская пирамида выполняла роль передающей станции. Из-за ее огромного размера она позволяла создавать мощные излучения, которые могли фиксироваться на очень большом расстоянии другими пирамидами, которые были ее копией, но меньших размеров. Это доводит, что это служило людям компасом и они могли спокойно сориентироваться в море или в пустыне, и всегда найти путь домой.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1224
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки людей, решивших пойти против системы
- Дворник вернул владельцу найденный пакет, набитый деньгами
- Турчинов пообещал не затягивать с санкциями против 112 и Newsone
- Эта свинья стала в полицейском участке всеобщей любимицей
- В МОН не считают закон об образовании дискриминационным
- Прикольные фотки, ставящие под сомнение законы физики
- Потешные фотки котов, способные согреть кого угодно
- Британцы придумали забавный способ сорвать злость на политиках
- Октябрь: будет ли доллар по 30
- В Киеве отыскали чемпиона «героев парковки»
- Электроголодание в России
- Оговорка по Фрейду: Путин насмешил рассуждениями о проституции
- Нарушение языкового закона предусматривает срок до трех лет
- Вид снизу: заплыв грациозного корги стал хитом YouTube
- На Донбассе отключили водоснабжение десяти населенных пунктов
- Суверенітет над майбутнім
- Дающий интервью грустный кот стал звездой мемов
- НАБУ і прокурори: партнери чи вороги
- Жительница Донецка получила 12 лет тюрьмы за убийство полковника СБУ
- В Сети отыскали «пузатого» двойника Трампа
- Ті, хто домовляються з Путіним, отримають кров і розруху
- Україна і світ: головні події
- Минутка доброты: пропавшая такса вернулась домой спустя пять лет
- Польская газета опубликовала интервью с главарем боевиков
- Вибори на окупованих територіях засудили всі країни без винятку
- Украина имеет все шансы перегнать Словакию по туризму
- Соцсети высмеяли трейлер нового фильма «Л/ДНР»
- Экс-комбата Харьков-1 задержали на взятке
- Последний фронт Владимира Путина
- Дискриминация авокадо: рекламу кофейни запретили по смешной причине
Оставьте свой комментарий