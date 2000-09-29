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Ученые рассказали, зачем человечество строило пирамиды

Ученые рассказали, зачем человечество строило пирамидыПирамиды могли быть отличным указателем пути.

Пирамиды разбросаны по всему земному шару, но несмотря на это у них есть много чего похожего. Это касается и обработки самого камня и его укладки. Американские ученые недавно обнаружили, что все пирамиды построены на одной линии. Если за точку отсчета взять пирамиды Гизы, то эта линия заканчивается на пирамидах Гуимара, возведенных на Канарских островах. Это доказывает тот факт, что древние люди могли путешествовать на долгие расстояния и обмениваться опытом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на enovosty.

Еще одна гипотеза строительства пирамид утверждает, что их строили, чтобы увековечить имя земного правителя, построив для него гробницу. В пирамидах сооружали специальные погребальные камеры, которые обустраивали для посмертной жизни фараонов. В камерах были оставлены драгоценности, мебель, оружие. А также были созданы ложные коридоры, которые должны были защищать правителя от непрошенных гостей. Но до сих пор не в одной из пирамид не находили мумии.

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Другие исследователи полагают, что пирамиды служили хранилищем знаний прошлых цивилизаций и показывали их достижения в астрономической и географической областях. Известный британский математик Джон Легон провел интересное исследование, измерив все грани и основания пирамид, их объемы, площадь, и даже расстояния между ними. И он выяснил, что во всем есть строгая закономерность кратности рядов чисел.Так например, соотношение периметра основания пирамиды Хеопса к ее высоте равно числу 2Пи.

Известные французкие ученые Белизал и Шомер были уверенны, что Великая египетская пирамида выполняла роль передающей станции. Из-за ее огромного размера она позволяла создавать мощные излучения, которые могли фиксироваться на очень большом расстоянии другими пирамидами, которые были ее копией, но меньших размеров. Это доводит, что это служило людям компасом и они могли спокойно сориентироваться в море или в пустыне, и всегда найти путь домой.
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 Теги: пирамиды, Ученые, человечество

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Сегодня, 22:28 » Автор: Едгар Букмирза
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