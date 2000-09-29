Раздел: Невероятное
Ученым удалось расшифровать текст сгоревшего свитка XVI века
Свиток был обнаружен в поместье Дисс в Норвиче, Англия.
Команда специалистов из Университета Кардиффа смогла расшифровать написанное на древнем свитке XVI века. Прочесть побывавшую в огне реликвию помогла компьютерная томография, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Свиток был обнаружен в поместье Дисс в Норвиче, Англия. Артефакт истории был датирован XVI веком, из-за пожара бумага сильно пострадала, прочесть написанное на ней было невозможно. Для дешифровки учёные использовали способ 2013 года, основанный на компьютерной томографии - методе неразрушающего послойного исследования внутреннего строения предмета.
С помощью КТ удалось извлечь символы, находившиеся на обожжённой бумаге, которые специальная компьютерная программа помогла расставить по местам. Историки выяснили, что в свитке содержалась информация об усадьбе, записи о земельных сделках, а также протоколы судебных заседаний.
«Свиток был сильно обесцвечен, смят и покрыт сажей, но мы смогли успешно извлечь из него информацию», - заявил профессор Пол Розин, возглавлявший исследование.
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Розин предложил археологам со всего мира присылать в Университет Кардиффа нечитаемые исторические реликвии и помочь с дешифровкой.
Команда специалистов из Университета Кардиффа смогла расшифровать написанное на древнем свитке XVI века. Прочесть побывавшую в огне реликвию помогла компьютерная томография, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Свиток был обнаружен в поместье Дисс в Норвиче, Англия. Артефакт истории был датирован XVI веком, из-за пожара бумага сильно пострадала, прочесть написанное на ней было невозможно. Для дешифровки учёные использовали способ 2013 года, основанный на компьютерной томографии - методе неразрушающего послойного исследования внутреннего строения предмета.
С помощью КТ удалось извлечь символы, находившиеся на обожжённой бумаге, которые специальная компьютерная программа помогла расставить по местам. Историки выяснили, что в свитке содержалась информация об усадьбе, записи о земельных сделках, а также протоколы судебных заседаний.
«Свиток был сильно обесцвечен, смят и покрыт сажей, но мы смогли успешно извлечь из него информацию», - заявил профессор Пол Розин, возглавлявший исследование.
Читайте также: Ученым удалось расшифровать старинный египетский текст
Розин предложил археологам со всего мира присылать в Университет Кардиффа нечитаемые исторические реликвии и помочь с дешифровкой.
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