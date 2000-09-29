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Раздел: Невероятное  
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Ученые утверждают, что нашли вторую Луну

Ученые утверждают, что нашли вторую ЛунуПланета находится на расстоянии 8 тысяч световых лет от Земли

Астрономы утверждают, что нашли первый аналог Луны за пределами нашей Солнечной системы. Он вращается вокруг гигантской планеты за 8 тысяч световых лет от Земли. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Экзолуна имеет размер, примерно равный Нептуну, что делает его самым крупным известным спутником, который по площади превосходит любой другой в Солнечной системе.

Ученые, которые обнаружили новое космическое тело, не отрицают, что нужно провести еще некоторые наблюдения для окончательного подтверждения, так как на данный момент не нашли практически ни одного убедительного объяснения данным, которые они уже собрали.

"Первая экзосистема – это необычное заявление, которое требует необычных доказательств",- отметил астроном.

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Большой акцент исследователи сделали на размерах находки, посчитав, что она превысила любые ожидания.
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 Теги: ученые, Луна

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Сегодня, 03:48 » Автор: Татьяна Ларина
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