Раздел: Невероятное
Повар готовил индейку и случайно открыл оптическую иллюзию
Необычную иллюзию можно увидеть на ролике, снятом мужчиной.
В Интернете набирает популярность необычная оптическая иллюзия, полученная совершенно случайно. Американский повар записал видео с приготовлением печеной индейки ко Дню благодарения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Отрывок, создающий удивительный обман зрения, вы можете лицезреть на ролике ниже. Предупреждаем, что эффект достаточно неожиданный, однако весьма интересный. Следуя простой инструкции, вы сможете без труда достигнуть его и продемонстрировать окружающим.
Итак, все, что вам нужно сделать, – это включить представленное видео и сосредоточить свой взгляд на бульоне, медленно перемешивающемся в кастрюле. Не отрывайте от него глаз. В определенный момент появится изображение сырой индейки, и тогда вы вдруг увидите, что она медленно искажается, словно ее кожа движется и сворачивается. На самом деле ничего такого на записи, естественно, нет. Дело в том, что ваш мозг играет с вами причудливую шутку.
Вы можете сразу перевести взгляд на какую-нибудь другую плоскость вроде стены и увидеть, как она так же плавно закручивается по спирали. Секрет в том, что человеческие глаза быстро привыкают к движению бульона, а когда резко появляется статичная картинка, наше зрение продолжает воспринимать движение и искажает изображение. Такое явление называется эффектом водопада, или эффектом последствий. Существует целый ряд оптических иллюзий, основанных на нем.
Читайте также: Ученые выяснили, как сон с собакой влияет на человека
Но с индейкой, уверяют пользователи Сети интернет, обманка получилась - просто класс!..
В Интернете набирает популярность необычная оптическая иллюзия, полученная совершенно случайно. Американский повар записал видео с приготовлением печеной индейки ко Дню благодарения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Отрывок, создающий удивительный обман зрения, вы можете лицезреть на ролике ниже. Предупреждаем, что эффект достаточно неожиданный, однако весьма интересный. Следуя простой инструкции, вы сможете без труда достигнуть его и продемонстрировать окружающим.
Итак, все, что вам нужно сделать, – это включить представленное видео и сосредоточить свой взгляд на бульоне, медленно перемешивающемся в кастрюле. Не отрывайте от него глаз. В определенный момент появится изображение сырой индейки, и тогда вы вдруг увидите, что она медленно искажается, словно ее кожа движется и сворачивается. На самом деле ничего такого на записи, естественно, нет. Дело в том, что ваш мозг играет с вами причудливую шутку.
Вы можете сразу перевести взгляд на какую-нибудь другую плоскость вроде стены и увидеть, как она так же плавно закручивается по спирали. Секрет в том, что человеческие глаза быстро привыкают к движению бульона, а когда резко появляется статичная картинка, наше зрение продолжает воспринимать движение и искажает изображение. Такое явление называется эффектом водопада, или эффектом последствий. Существует целый ряд оптических иллюзий, основанных на нем.
Читайте также: Ученые выяснили, как сон с собакой влияет на человека
Но с индейкой, уверяют пользователи Сети интернет, обманка получилась - просто класс!..
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