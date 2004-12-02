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Раздел: Невероятное  
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Ученые выяснили, насколько Вселенная яркая

Ученые выяснили, насколько Вселенная яркаяКоманда сатрономов проанализировала данные телескопа за 9 лет.

Ученые использовали для своих исследований телескоп NASA Fermi - один из лучших детекторов гамма-излучения.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

Альберто Домингес, астроном из Мадридского университета Computense, который был одним из участников исследования, заявил, что при помощи Fermi удалось объединить физику высоких энергий и классическую астрономию.

Команда сатрономов проанализировала данные телескопа за 9 лет, содержащих свет из более чем 700 блазаров и один гамма-всплеск. В результате было выявлено, что лучи от вспышек слабеют во время своего путешествия в космосе. Ученые заявили, что они смогли охватить 90 процентов истории Вселенной.

Новые полученные знания помогут ученым о истории образования звезд во Вселенной.

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Новый метод исследования имеет преимущество над более ранними. Дело в том, что раньше исследователи опирались на данные измерений ультрафиолетового излучения гигантских звезд, однако свечения небольших небесных тел могли быть в таком случае упущены из виду.
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 Теги: Ученые, яркость, Вселенная

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Сегодня, 19:18 » Автор: Едгар Букмирза
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