Ученые выяснили, насколько Вселенная яркая

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Согласно данным на сегодняшний день, возраст Вселенной составляет 14 млрд лет.

По заключению ученых, солнечные вспышки могут создавать гамма-лучи.

Кроме того, ученые выяснили, что Вселенная уменьшилась в размерах в 10 раз.