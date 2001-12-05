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Найдена древняя каменная маска возрастом около девяти тысяч лет

Найдена древняя каменная маска возрастом около девяти тысяч лет Удивительную находку сделали в Израиле.

В Израиле, в поселении Пней Хевер (Маале Хеве), что находится на юге Хевронского нагорья, обнаружили каменную маску времен неолита, которой более девяти тысяч лет. Считается, что в мире подобных масок всего пятнадцать штук, и почти все они находятся в частных коллекциях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

К этому можно добавить, что все ранее найденные маски из камня исторически не инфицированы с такой точностью, как эта, поскольку неизвестно кем и где они были раскопаны. Некоторые, может, даже просто подделаны, это в археологии тоже случается кругом и всюду, поскольку есть огромный спрос на подобные артефакты со стороны богатых людей, увлекающихся коллекционированием древностей. Кроме того, даже имеющиеся в частных коллекциях каменные маски практически недоступны для всестороннего изучения их.

И вот такая удача! Правда, и в этом случае древнейшая каменная маска была обнаружена не учеными, а, копателями-любителями, а потому и она вполне могла отправиться в частные хранилища, если бы не бдительность израильских частных детективов от археологии.

Найдена древняя каменная маска возрастом около девяти тысяч лет


Ученые, к примуру, археолог Израиля Ronit Lupu (Ронит Лупу), считают, что данный артефакт изготовлен в период так называемой неолитической революции, интересной тем, что в развитии человеческого общества в тот период все чаще стали проявляться различные верования, и как следствия их - религиозные обряды. И маска в этом случае, наряду с черепами, украшенными символическими знаками, антропоморфными фигурками, служила обрядовым «инструментом».

Найдена древняя каменная маска возрастом около девяти тысяч лет


Удивляет, говорит Лупу, искусная обработка каменной маски, особенно ее внутренней поверхности, что вызывает просто неподдельное восхищение. При этом «черты лица» выполнены безукоризненно: строго симметричные глаза, подчеркнуто небольшой нос, хорошо выделенный скулы, даже зубы в области рта вполне различимы.

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Кстати заметим, что предположительно в Хевронском нагорье подобные каменные маски находили и ранее, сегодня ученные нашли лишь подтверждение того, что данный район нынешнего Израиля в то далекое время, возможно, служил центром производство всевозможных ритуальных изделий, среди которых особо выделяются именно такие уникальные обрядовые вещи.
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 Теги: Израиль, маска

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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