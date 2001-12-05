Раздел: Невероятное
Найдена древняя каменная маска возрастом около девяти тысяч лет
Удивительную находку сделали в Израиле.
В Израиле, в поселении Пней Хевер (Маале Хеве), что находится на юге Хевронского нагорья, обнаружили каменную маску времен неолита, которой более девяти тысяч лет. Считается, что в мире подобных масок всего пятнадцать штук, и почти все они находятся в частных коллекциях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
К этому можно добавить, что все ранее найденные маски из камня исторически не инфицированы с такой точностью, как эта, поскольку неизвестно кем и где они были раскопаны. Некоторые, может, даже просто подделаны, это в археологии тоже случается кругом и всюду, поскольку есть огромный спрос на подобные артефакты со стороны богатых людей, увлекающихся коллекционированием древностей. Кроме того, даже имеющиеся в частных коллекциях каменные маски практически недоступны для всестороннего изучения их.
И вот такая удача! Правда, и в этом случае древнейшая каменная маска была обнаружена не учеными, а, копателями-любителями, а потому и она вполне могла отправиться в частные хранилища, если бы не бдительность израильских частных детективов от археологии.
Ученые, к примуру, археолог Израиля Ronit Lupu (Ронит Лупу), считают, что данный артефакт изготовлен в период так называемой неолитической революции, интересной тем, что в развитии человеческого общества в тот период все чаще стали проявляться различные верования, и как следствия их - религиозные обряды. И маска в этом случае, наряду с черепами, украшенными символическими знаками, антропоморфными фигурками, служила обрядовым «инструментом».
Удивляет, говорит Лупу, искусная обработка каменной маски, особенно ее внутренней поверхности, что вызывает просто неподдельное восхищение. При этом «черты лица» выполнены безукоризненно: строго симметричные глаза, подчеркнуто небольшой нос, хорошо выделенный скулы, даже зубы в области рта вполне различимы.
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Кстати заметим, что предположительно в Хевронском нагорье подобные каменные маски находили и ранее, сегодня ученные нашли лишь подтверждение того, что данный район нынешнего Израиля в то далекое время, возможно, служил центром производство всевозможных ритуальных изделий, среди которых особо выделяются именно такие уникальные обрядовые вещи.
В Израиле, в поселении Пней Хевер (Маале Хеве), что находится на юге Хевронского нагорья, обнаружили каменную маску времен неолита, которой более девяти тысяч лет. Считается, что в мире подобных масок всего пятнадцать штук, и почти все они находятся в частных коллекциях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
К этому можно добавить, что все ранее найденные маски из камня исторически не инфицированы с такой точностью, как эта, поскольку неизвестно кем и где они были раскопаны. Некоторые, может, даже просто подделаны, это в археологии тоже случается кругом и всюду, поскольку есть огромный спрос на подобные артефакты со стороны богатых людей, увлекающихся коллекционированием древностей. Кроме того, даже имеющиеся в частных коллекциях каменные маски практически недоступны для всестороннего изучения их.
И вот такая удача! Правда, и в этом случае древнейшая каменная маска была обнаружена не учеными, а, копателями-любителями, а потому и она вполне могла отправиться в частные хранилища, если бы не бдительность израильских частных детективов от археологии.
Ученые, к примуру, археолог Израиля Ronit Lupu (Ронит Лупу), считают, что данный артефакт изготовлен в период так называемой неолитической революции, интересной тем, что в развитии человеческого общества в тот период все чаще стали проявляться различные верования, и как следствия их - религиозные обряды. И маска в этом случае, наряду с черепами, украшенными символическими знаками, антропоморфными фигурками, служила обрядовым «инструментом».
Удивляет, говорит Лупу, искусная обработка каменной маски, особенно ее внутренней поверхности, что вызывает просто неподдельное восхищение. При этом «черты лица» выполнены безукоризненно: строго симметричные глаза, подчеркнуто небольшой нос, хорошо выделенный скулы, даже зубы в области рта вполне различимы.
Читайте также: Названа дата следующего кровавого суперлуния
Кстати заметим, что предположительно в Хевронском нагорье подобные каменные маски находили и ранее, сегодня ученные нашли лишь подтверждение того, что данный район нынешнего Израиля в то далекое время, возможно, служил центром производство всевозможных ритуальных изделий, среди которых особо выделяются именно такие уникальные обрядовые вещи.
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