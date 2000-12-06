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В старинном здании засняли проявления полтергейста

В старинном здании засняли проявления полтергейста Видео снял мастер, занимающийся ремонтом.

Американский подрядчик Рокки Миллс (на фото) занимался ремонтными работами в жилище своего клиента - старом здании, построенном еще в 1900-е годы. Рабочий находился там один, однако в определенный момент ему показалось, что в доме есть кто-то еще, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Озадаченный мужчина достал смартфон и принялся снимать видео, чтобы в случае чего запечатлеть чужака на камеру и предъявить ему претензии, скажем, в полиции. Окрикивая предполагаемого нарушителя, наш герой стал ходить по помещениям и даже заглянул в подвал. А затем произошло нечто неожиданное.

В определенный момент американец увидел, как одна из дверей медленно приотворилась – сама собой. Рокки опешил от такой неожиданности и даже слегка испугался, однако взял себя в руки и пошел выяснять, что происходит. Когда он в очередной раз подошел к двери подвала, та резко захлопнулась. «Кто здесь?!» – прокричал Миллс, распахнув ее.

Когда в подвале странным образом замигал свет, мужчина уже серьезно испугался и, бросив на пол смартфон с включенной камерой, убежал оттуда. Но это еще не все. Оставшись лежать на полу, записывающее устройство вдруг начало двигаться и вертеться само по себе, что заметно на снятом им фрагменте видеоролика (смотрите видео). Очевидно, что такую чертовщину уже не объяснить сквозняками и неполадками в электропроводке.

Миллс признается, что после произошедшего отказался работать в этом доме. Многие пользователи Всемирной паутины, просмотревшие представленный ниже ролик, посчитали, что это правильное решение. По мнению некоторых комментаторов, в здании наверняка водится демон или какая-нибудь другая нечистая сила.

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Наконец, третьи даже посоветовали Рокки отнести смартфон в церковь для освящения или поменять его на новый: гаджет явно побывал в «руках» призрака и теперь может представлять определенную опасность…

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 Теги: полтергейст, видео

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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