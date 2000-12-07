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Ученые выяснили, как по руке определить неверную жену
Ученые выяснили, как длина пальцев влияет на склонность к изменам
Биологи из Оксфорда выяснили, что женщины, у которых на левой руке указательный палец длиннее безымянного, более склонны изменять. Исследование было опубликовано в журнале Biology Letters, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По мнению исследователей, более длинный указательный палец и более короткий безымянный обусловлены воздействием эстрогенов в период внутриутробного развития. Эстрогены - женские половые гормоны, которые оказывают феминизирующее влияние на организм.
Участницами исследования стали 274 женщины. Ученые измерили длины их пальцев и взяли образцы ДНК, также женщины заполнили опросники, посвященные их отношениям. Оказалось, что чем больше их пальцевый индекс (соотношение длины указательного и безымянного пальцев), тем более они импульсивны и менее удовлетворены отношениями. Ведущий автор исследования Айлунд Пирс называет результаты "интригующими" - она ожидала противоположного эффекта.
Исследователи предполагают, что женщины с высоким пальцевым индексом благодаря эстрогену более феминны, из-за чего больше востребованы среди мужчин. Зная, что у них есть и другие варианты, такие женщины могут с большей охотой идти на измену партнеру, особенно при проблемах в отношениях.
"Если у женщины более феминнное телосложение, это повышает ее ценность на "брачном рынке", что может приводить к неудовлетворенности текущими отношениями и импульсивному сексу вне отношений, а также поиску других партнеров", - пишут исследователи.
Исследователи изучили и мужской пальцевый индекс, однако не нашли взаимосвязи со склонностью к изменам. Также не влиял на нее и пальцевый индекс у женщин на правой руке.
Пальцевый индекс связан с предрасположенностью ко многим чертам, в том числе к гомосексуальности - женщины, у которых различается длина указательного и безымянного пальца, с большой долей вероятности лесбиянки. Ученые измерили длину пальцев у 18 пар женщин-близнецов, одна из которых была лесбиянкой, а другая - гетеросексуалкой.
Как оказалось, у лесбиянок, в отличие от гетеросексуальных женщин, различалась длина указательного и безымянного пальца, как это обычно бывает у мужчин.
Однако разница была заметна лишь на левой руке.
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Исследователи связывают такой эффект с воздействием тестостерона в утробе матери. Обычно у женщин указательный и безымянный пальцы имеют равную длину, а у мужчин различаются. Однако воздействие тестостерона на плод во время беременности может приводить к подобным изменениям.
Биологи из Оксфорда выяснили, что женщины, у которых на левой руке указательный палец длиннее безымянного, более склонны изменять. Исследование было опубликовано в журнале Biology Letters, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По мнению исследователей, более длинный указательный палец и более короткий безымянный обусловлены воздействием эстрогенов в период внутриутробного развития. Эстрогены - женские половые гормоны, которые оказывают феминизирующее влияние на организм.
Участницами исследования стали 274 женщины. Ученые измерили длины их пальцев и взяли образцы ДНК, также женщины заполнили опросники, посвященные их отношениям. Оказалось, что чем больше их пальцевый индекс (соотношение длины указательного и безымянного пальцев), тем более они импульсивны и менее удовлетворены отношениями. Ведущий автор исследования Айлунд Пирс называет результаты "интригующими" - она ожидала противоположного эффекта.
Исследователи предполагают, что женщины с высоким пальцевым индексом благодаря эстрогену более феминны, из-за чего больше востребованы среди мужчин. Зная, что у них есть и другие варианты, такие женщины могут с большей охотой идти на измену партнеру, особенно при проблемах в отношениях.
"Если у женщины более феминнное телосложение, это повышает ее ценность на "брачном рынке", что может приводить к неудовлетворенности текущими отношениями и импульсивному сексу вне отношений, а также поиску других партнеров", - пишут исследователи.
Исследователи изучили и мужской пальцевый индекс, однако не нашли взаимосвязи со склонностью к изменам. Также не влиял на нее и пальцевый индекс у женщин на правой руке.
Пальцевый индекс связан с предрасположенностью ко многим чертам, в том числе к гомосексуальности - женщины, у которых различается длина указательного и безымянного пальца, с большой долей вероятности лесбиянки. Ученые измерили длину пальцев у 18 пар женщин-близнецов, одна из которых была лесбиянкой, а другая - гетеросексуалкой.
Как оказалось, у лесбиянок, в отличие от гетеросексуальных женщин, различалась длина указательного и безымянного пальца, как это обычно бывает у мужчин.
Однако разница была заметна лишь на левой руке.
Читайте также: Ученые выяснили, какой лучший месяц для зачатия
Исследователи связывают такой эффект с воздействием тестостерона в утробе матери. Обычно у женщин указательный и безымянный пальцы имеют равную длину, а у мужчин различаются. Однако воздействие тестостерона на плод во время беременности может приводить к подобным изменениям.
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