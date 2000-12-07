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Ученые выяснили, как по руке определить неверную жену

Ученые выяснили, как по руке определить неверную жену

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