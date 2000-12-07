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Ученые рассказали, что произойдет при попадании человека в черную дыру

Ученые рассказали, что произойдет при попадании человека в черную дыруВ большой черной дыре можно провести много времени.

Ученые рассказали, что произойдет при попадании человека в черную дыру – территорию, где физические законы функционируют нестандартно. По их словам, в таком случае реальность индивида распадется на две составляющие. В одной – человек мгновенно погибнет, а в другой – останется целым.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

Знаменитейший физик Альберт Эйнштейн говорил, будто гравитация сильно трансформирует пространство и время способно измениться неузнаваемо, проделав «отверстия» в реальности. При погружении человека в черную дыру объективная действительность очень сильно искривится. В центре данного объекта она станет абсолютно изогнутой. В черной дыре время и пространство теряют смысл.

При приближении к горизонту событий движения человека замедлятся, а по его достижении вообще прекратятся. Ученые сравнили данное состояние с нажатием кнопки «пауза» на магнитофоне. В итоге индивид «отпечатается» на горизонте событий, а затем нарастающее тепло начнет его поглощать. Если данный процесс заметит сторонний наблюдатель, он увидит, как человек исчезает. Однако сам индивид ничего не почувствует. Попавший в черную дыру не получит повреждений, он не испытает боли и других негативных ощущений.

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В большой черной дыре можно провести много времени, а затем скончаться в сингулярности. Стивен Хокинг говорил, нельзя однозначно ответить на вопрос о том, что произойдет с человеком, попавшим в эту область. Это зависит от того, с какой точки зрения смотреть на данное событие. Если руководствоваться чувствами наблюдателя, то индивид погибает. Однако сам он никаких эмоций не испытает и не поймет происходящего.
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 Теги: Ученые, черная дыра

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Сегодня, 00:00 » Автор: Едгар Букмирза
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