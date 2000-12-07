Раздел: Невероятное
NASA показало архивный снимок телескопа Hubble
NASA показало снимок 25-летней давности
NASA опубликовало снимок Hubble 25-летней давности, сделанный во время первой миссии. Соответствующий снимок выложен в Тwitter организации, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"В течение 28 лет мы усовершенствовали возможности космического телескопа NASA Hubble", - отметили в организации.
При этом NASA показало снимок 25-летней давности, на котором изображен "взгляд" Hubble в 1993 году во время первой миссии - по сравнению с 2009 годом.
Напомним, пилотируемый полет на Марс, вероятно, состоится в 2030-х годах, после того как будет создана необходимая инфраструктура для такой экспедиции. Об этом заявил в понедельник директор NASA Джим Брайденстайн в ходе брифинга по итогам посадки на Марсе автоматической станции Mars InSight.
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Американское космическое агентство National Aeronautics and Space Administration (NASA) опубликовало первые снимки зонда InSight lander, который недавно совершил посадку на Марс.
NASA опубликовало снимок Hubble 25-летней давности, сделанный во время первой миссии. Соответствующий снимок выложен в Тwitter организации, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"В течение 28 лет мы усовершенствовали возможности космического телескопа NASA Hubble", - отметили в организации.
При этом NASA показало снимок 25-летней давности, на котором изображен "взгляд" Hubble в 1993 году во время первой миссии - по сравнению с 2009 годом.
Напомним, пилотируемый полет на Марс, вероятно, состоится в 2030-х годах, после того как будет создана необходимая инфраструктура для такой экспедиции. Об этом заявил в понедельник директор NASA Джим Брайденстайн в ходе брифинга по итогам посадки на Марсе автоматической станции Mars InSight.
Читайте также: NASA показало закат в Туманности Ориона
Американское космическое агентство National Aeronautics and Space Administration (NASA) опубликовало первые снимки зонда InSight lander, который недавно совершил посадку на Марс.
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