» » NASA показало архивный снимок телескопа Hubble
Раздел: Невероятное  
0

NASA показало архивный снимок телескопа Hubble

NASA показало архивный снимок телескопа HubbleNASA показало снимок 25-летней давности

NASA опубликовало снимок Hubble 25-летней давности, сделанный во время первой миссии. Соответствующий снимок выложен в Тwitter организации, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"В течение 28 лет мы усовершенствовали возможности космического телескопа NASA Hubble", - отметили в организации.

При этом NASA показало снимок 25-летней давности, на котором изображен "взгляд" Hubble в 1993 году во время первой миссии - по сравнению с 2009 годом.

Напомним, пилотируемый полет на Марс, вероятно, состоится в 2030-х годах, после того как будет создана необходимая инфраструктура для такой экспедиции. Об этом заявил в понедельник директор NASA Джим Брайденстайн в ходе брифинга по итогам посадки на Марсе автоматической станции Mars InSight.

Читайте также: NASA показало закат в Туманности Ориона

Американское космическое агентство National Aeronautics and Space Administration (NASA) опубликовало первые снимки зонда InSight lander, который недавно совершил посадку на Марс.

NASA показало архивный снимок телескопа Hubble
NASA показало архивный снимок телескопа Hubble
NASA показало архивный снимок телескопа Hubble
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: NASA, Hubble

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:39 » Автор: Татьяна Ларина
     274
     0

Похожие новости по теме

NASA опубликовало впечатляющий снимок места посадки на Марсе NASA опубликовало впечатляющий снимок места посадки на Марсе

InSight должен сесть на Марс 26 ноября.

NASA показало архивные снимки миссии Аполлон-11 NASA показало архивные снимки миссии Аполлон-11

Космическое агенство порадовало поклонников астронавтики ранее неопубликованным снимком первой миссии на Луну.

NASA показало снимок необычайного заката на Марсе NASA показало снимок необычайного заката на Марсе

Космическое агентство NASA опубликовало снимок необычного заката на планете Марс.

NASA показало закат в Туманности Ориона NASA показало закат в Туманности Ориона

Снимок был сделан при помощи орбитального телескопа Hubble.

NASA опубликовало удивительный снимок необычной галактики NASA опубликовало удивительный снимок необычной галактики

Американское космическое агентство NASA показало удивительный снимок двойной галактики IRAS 06067-2139.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх