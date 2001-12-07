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Ученый выдвинул новую теорию происхождения Вселенной

Ученый выдвинул новую теорию происхождения ВселеннойСуществование темной материи и темной энергии не доказано.

Ученый из Оксфорда представил новую теорию строения Вселенной, которая объединяет темную материю и темную энергию, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Доктор Джейми Фарнс предположил, что темная материя и темная энергия являются некой жидкостью. Она обладает отрицательной энергией и отталкивает от себя другую материю.

Существование темной материи и темной энергии не доказано. От этой теории отказывались, поскольку темная материя и энергия потеряли бы свои свойства во время расширения Вселенной. Но при том, большинство галактик крутятся так быстро, что должны были бы разлететься на части. Но этого не происходит.

Некоторые ученые предполагают, что их удерживает "в куче" невидимое гало темной материи. А с теорией Фарнса такая материя не терял бы свои свойства во время расширения Вселенной.

В теории ученого есть "слабое место", которое предполагает, что во Вселенной постоянно появляются отрицательные массы. В таком случае космос должен быть симметричен как в положительных, так и в отрицательных качествах.

Сейчас теорию Фарнса исследуют и проверяют при помощи мощнейших радиотелескопов обсерватории SKA.

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Также, ранее, ученые-астрофизики из национального университета Австралии заявили, что ими был найден «секретный» код жизни во Вселенной. Именно он занимается обеспечением удобной среды для формирования миров, поскольку он противодействует гравитации, тем самым замедляя новообразования.
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 Теги: Вселенная, космос

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Сегодня, 05:26 » Автор: Татьяна Ларина
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