Раздел: Невероятное
NASA показало космический аппарат InSight
На снимке запечатлена роботизированная рука, которая используется для установки научных приборов.
NASA опубликовало снимок с космическим аппаратом InSight, на котором запечатлена его роботизированная рука длиной почти в два метра. Фотография была размещена на сайте агентства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Рука позволяет аппарату устанавливать научные приборы, что, в свою очередь, помогает следить за процессом с Земли.
Кроме того, инженеры контролируют все действия зонда за счет камеры, которая установлена на этой руке.
Данный зонд исследует внутреннее строение планеты. Он является первым аппаратом, занимающимся углубленным изучением коры, мантии и ядра Красной планеты. Для этих целей машина использует современные инструменты, которые помогают погрузиться под поверхность Марса.
Читайте также: Космический зонд InSight сел на Марсе
Ранее сообщалось, что зонд InSight совершил успешную посадку на Марс в конце ноября 2019 года. Данный зонд является близнецом Феникса, который отправили на Красную планету еще в 2007 году.
NASA опубликовало снимок с космическим аппаратом InSight, на котором запечатлена его роботизированная рука длиной почти в два метра. Фотография была размещена на сайте агентства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Рука позволяет аппарату устанавливать научные приборы, что, в свою очередь, помогает следить за процессом с Земли.
Кроме того, инженеры контролируют все действия зонда за счет камеры, которая установлена на этой руке.
Данный зонд исследует внутреннее строение планеты. Он является первым аппаратом, занимающимся углубленным изучением коры, мантии и ядра Красной планеты. Для этих целей машина использует современные инструменты, которые помогают погрузиться под поверхность Марса.
Читайте также: Космический зонд InSight сел на Марсе
Ранее сообщалось, что зонд InSight совершил успешную посадку на Марс в конце ноября 2019 года. Данный зонд является близнецом Феникса, который отправили на Красную планету еще в 2007 году.
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