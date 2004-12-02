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Раздел: Невероятное  
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NASA показало космический аппарат InSight

NASA показало космический аппарат InSightНа снимке запечатлена роботизированная рука, которая используется для установки научных приборов.

NASA опубликовало снимок с космическим аппаратом InSight, на котором запечатлена его роботизированная рука длиной почти в два метра. Фотография была размещена на сайте агентства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Рука позволяет аппарату устанавливать научные приборы, что, в свою очередь, помогает следить за процессом с Земли.

Кроме того, инженеры контролируют все действия зонда за счет камеры, которая установлена на этой руке.

Данный зонд исследует внутреннее строение планеты. Он является первым аппаратом, занимающимся углубленным изучением коры, мантии и ядра Красной планеты. Для этих целей машина использует современные инструменты, которые помогают погрузиться под поверхность Марса.

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Ранее сообщалось, что зонд InSight совершил успешную посадку на Марс в конце ноября 2019 года. Данный зонд является близнецом Феникса, который отправили на Красную планету еще в 2007 году.

NASA показало космический аппарат InSight
NASA показало космический аппарат InSight
NASA показало космический аппарат InSight
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Сегодня, 19:21 » Автор: Татьяна Ларина
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