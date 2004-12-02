Раздел: Невероятное
Ученые обнаружили захоронение древних лошадей
В Ирландии обнаружили останки легендарных боевых коней
Ученые утверждают, что найденная порода лошадей считается вымершей в связи с тем, что в свое время их разводили с одной целью, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Обнаруженное захоронение входило в состав поселения, а площадь территории, отведенной для животных, была равна 10% от всей деревни. Лошади породы хобби упоминаются во многих древних источниках и являются достаточно необычными представителями своего вида. Они низки, но при этом выступают отличным выбором для разведывательных операций или же рейдов.
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Археологи считают, что именно в этом месте Эдуард I приобретал редкую породу для своего войска. Найденные реликвии и артефакты свидетельствуют о том, что однажды на этом участке располагался крупный завод по разведению уникальных лошадей.
Ученые утверждают, что найденная порода лошадей считается вымершей в связи с тем, что в свое время их разводили с одной целью, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Обнаруженное захоронение входило в состав поселения, а площадь территории, отведенной для животных, была равна 10% от всей деревни. Лошади породы хобби упоминаются во многих древних источниках и являются достаточно необычными представителями своего вида. Они низки, но при этом выступают отличным выбором для разведывательных операций или же рейдов.
Читайте также: Ученые обнаружили древнейшее захоронение викингов
Археологи считают, что именно в этом месте Эдуард I приобретал редкую породу для своего войска. Найденные реликвии и артефакты свидетельствуют о том, что однажды на этом участке располагался крупный завод по разведению уникальных лошадей.
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