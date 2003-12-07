Раздел: Невероятное
Китайцы отправят первый в истории аппарат на темную сторону Луны
Это первая в истории человечества миссия на часть естественного спутника нашей планеты, которую не видно с Земли.
Сегодня Китай запустит первый космический аппарат, который отправится на темную сторону Луны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Это будет исторический шаг в исследовании естественного спутника нашей планеты. Как пишет The Guardian, миссия китайского космического агентства получила название Чанъэ-4. Ее цель доставить роботизированный посадочный модуль и луноход на большой и неисследованный бассейн Южный полюс-Эйткен. Сегодня космический аппарат стартует с центра запуска спутников в городе Сичан. Байсейн имеет диаметр около 2400 километров, он около 12 километров вглубь.
«Миссия на темную сторону Луны станет крупнейшим технологическим достижением Китая. Китайская лунная программа чрезвычайно амбициозная», - пояснила ученый Манчестерского университета Кэтрин Джой.
Читайте также: Китай планирует отправить космический аппарат на Луну
«Она направляется в место, которое имеет особое значение для изучения Луны. Этот ударный кратер пробил большую дыру в лунной коре и, вероятно, в мантии. Потенциально здесь можно получить доступ к породам, которые бы мы никогда не нашли на поверхности Луны», - говорит эксперт.
Сегодня Китай запустит первый космический аппарат, который отправится на темную сторону Луны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Это будет исторический шаг в исследовании естественного спутника нашей планеты. Как пишет The Guardian, миссия китайского космического агентства получила название Чанъэ-4. Ее цель доставить роботизированный посадочный модуль и луноход на большой и неисследованный бассейн Южный полюс-Эйткен. Сегодня космический аппарат стартует с центра запуска спутников в городе Сичан. Байсейн имеет диаметр около 2400 километров, он около 12 километров вглубь.
«Миссия на темную сторону Луны станет крупнейшим технологическим достижением Китая. Китайская лунная программа чрезвычайно амбициозная», - пояснила ученый Манчестерского университета Кэтрин Джой.
Читайте также: Китай планирует отправить космический аппарат на Луну
«Она направляется в место, которое имеет особое значение для изучения Луны. Этот ударный кратер пробил большую дыру в лунной коре и, вероятно, в мантии. Потенциально здесь можно получить доступ к породам, которые бы мы никогда не нашли на поверхности Луны», - говорит эксперт.
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