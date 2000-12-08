Раздел: Невероятное
В австралийском небе засняли загадочное зеленое сияние
Уфологи уверены, что это был портал.
Пользователи Сети начали гадать, что за зеленое свечение возникло во время грозы над Австралией. На прикрепленном ниже видео можно увидеть яркий зеленый свет, который периодически пробивается через тучи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Ролик был записан жительницей австралийского города Калгурли по имени Лее Стивенс. Видео появилось на YouTube-канале «The Hidden Underbelly», где его и подметили сторонники теории заговора. По мнению некоторых экспертов, женщина могла запечатлеть открытие какого-то портала. Нашлись, конечно, и люди, которые высказались против данной теории.
Согласно версии одного ученого, свечение являлось следствием химической реакции некоторых элементов, которые начали взаимодействовать между собой благодаря влиянию молнии.
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Другой эксперт предположил, что зеленый цвет свечения был обусловлен ионизацией воздуха неизвестным устройством для управления погодой. Кому верить – решать только вам.
Пользователи Сети начали гадать, что за зеленое свечение возникло во время грозы над Австралией. На прикрепленном ниже видео можно увидеть яркий зеленый свет, который периодически пробивается через тучи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Ролик был записан жительницей австралийского города Калгурли по имени Лее Стивенс. Видео появилось на YouTube-канале «The Hidden Underbelly», где его и подметили сторонники теории заговора. По мнению некоторых экспертов, женщина могла запечатлеть открытие какого-то портала. Нашлись, конечно, и люди, которые высказались против данной теории.
Согласно версии одного ученого, свечение являлось следствием химической реакции некоторых элементов, которые начали взаимодействовать между собой благодаря влиянию молнии.
Читайте также: Китайцы отправят первый в истории аппарат на темную сторону Луны
Другой эксперт предположил, что зеленый цвет свечения был обусловлен ионизацией воздуха неизвестным устройством для управления погодой. Кому верить – решать только вам.
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