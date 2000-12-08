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Ученые изобрели более эффективный аналог детектора лжи

Ученые изобрели более эффективный аналог детектора лжи Прибор будет фиксировать только один параметр - изменение зрачков.

В мире сложилось мнение, что полиграфы, которые называют еще детекторами лжи, не надежны, в их работе многое зависит даже не от совершенства самого прибора, как доказывают многие специалисты, а от оператора, обслуживающего полиграф, то есть от его профессиональных способностей, опыта и даже прирожденного таланта психолога. Но, как правило, подобные люди легко определяют, лжет человек или нет, без всякой техники, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Вот почему полиграфы никогда не учитывались в судебных делах, хотя они все равно широко использовались, например, при подборе кадров в особо важные государственные структуры – ЦРУ, КГБ и так далее. Это и понятно, поскольку величайших психологов, умеющих отличать ложь от правды, в мире единицы, а структур, где необходимо проверить человека на честность, - море.

А потому изобретатели всех мастей не оставляли надежду придумать новый, более совершенный детектор лжи. И вот, кажется, компании-стартапу «Converus» удалось это сделать. По крайней мере, рекламные каналы сегодня вовсю трубят об уникальной системе «EyeDetect», созданной этим стартапом. Сообщается, что «EyeDetect» использует систему ИИ, который обучен выявлять признаки лжи на основе анализа даже малейших изменений размера зрачков испытуемых, реакции глаз на вопросы.

Компания заявляет, что надежность работы их системы составляет не менее 86 процентов плюс к тому она значительно дешевле полиграфа. Наверное, поддавшись таким заверениям, «EyeDetect» уже вовсю используют крупнейшие американские компании при подборе кадров. В СМИ промелькнула информация, что контракт со стартапом «Converus» по оказанию услуг в Гватемале, Парагвае и так далее заключил даже Госдепартамент США. Таможенники, военные Соединенных Штатов якобы также испытывают сегодня эту уникальную технологию, крайне необходимую в таких государственных структурах.

Но вот что говорит об «EyeDetect» профессор психологии Университета Миннесоты Уильям Яконо:

Я считаю, что компания «Converus» более профессиональна не в создании детектора лжи, а в его раскрутке. Меня удивляет, что вполне солидные клиенты платят за эту сомнительную услугу большие деньги и реально используют ее на живых людях, делая на основании этого какие-то выводы, от которых порой зависят судьбы этих испытуемых. Это просто ужас! Мы проверили работоспособность «EyeDetect», она не превышает 50 процентов, то есть любой человек может работать с такой же эффективностью без всякого прибора, а хороший психолог даст «EyeDetect» сто очков вперед. Речь в этом случае идет не об инновационном машинном тестировании, а скорее о модных веяниях из области искусственного интеллекта с целью продвинуть на рынок сомнительную технологию.

Заметим, у ведущих ученых мира, работающих в разработке и совершенствовании ИИ, нет пока уверенности, что в ближайшем будущем можно создать эффективный детектор лжи на основе искусственного интеллекта, если это вообще возможно при современных научных подходах.

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Вот почему хороший психолог до сих пор стоит сотни полиграфов, если можно так сказать и сравнить. А еще правильнее будет сказать так: без хорошего оператора – опытного психолога ни один детектор лжи не стоит и выеденного яйца…
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 Теги: полиграф, изобретение

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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