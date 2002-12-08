Раздел: Невероятное
Зонд InSight записал, как звучит марсианский ветер
Звук пришлось значительно усилить, чтобы его можно было расслышать.
Американское космическое агентстве NASA опубликовало запись шума ветра на Марсе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Украинскую правду.
Сейсмограф и датчики давления космического аппарата InSight, который в конце ноября успешно приземлился на красной планете, зафиксировалb вибрации ветра, скорость которого составляла от 16 до 24 километров в час.
Частота звука находится в нижней части диапазона человеческого слуха, т.е. он слишком гулкий, поэтому специалисты NASA повысили частотоу на две октавы, чтобы звук был слышен на мобильных устройствах.
С этой же целью показания датчиков давления были усилены в 100 раз.
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Звук рекомендуется слушать на аудиосистеме с сабвуфером или через наушники.
Американское космическое агентстве NASA опубликовало запись шума ветра на Марсе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Украинскую правду.
Сейсмограф и датчики давления космического аппарата InSight, который в конце ноября успешно приземлился на красной планете, зафиксировалb вибрации ветра, скорость которого составляла от 16 до 24 километров в час.
Частота звука находится в нижней части диапазона человеческого слуха, т.е. он слишком гулкий, поэтому специалисты NASA повысили частотоу на две октавы, чтобы звук был слышен на мобильных устройствах.
С этой же целью показания датчиков давления были усилены в 100 раз.
Читайте также: В австралийском небе засняли загадочное зеленое сияние
Звук рекомендуется слушать на аудиосистеме с сабвуфером или через наушники.
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