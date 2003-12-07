Раздел: Невероятное
Названы дата и время кровавого суперлуния
2019 год будет насыщен редкими космическими явлениями
Огромную красную Луну земляне смогут увидеть уже в 2019 году всего на трех континентах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Астрономы предупреждают: 2019 год будет насыщен редкими космическими явлениями, и порадует любителей и знатоков не меньше, чем 2018 год. Самым первым удивительным событием станет ночь кровавого суперлуния, когда Луна будет значительно больше и окрасится в ярко-бордовый цвет. Астрономы путем ряда подсчетов определили точную дату данного события – 21 января 2019 года в 8.15 по мск это крайне редкое явление смогут увидеть жители Северной Америки, Африки и Европы.
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Суперлуние происходит при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли – при этом наша планета оказывается между спутником и Светилом. Наиболее яркий красный оттенок при суперлунии создается за счет того, что небесное тело находится в тени планеты, и только часть света, проходящего через атмосферу Земли, попадает на его поверхность - это самые активные, красные лучи. Считается, что суперлуние или новолуние по особенному влияет на каждого человека, а потому следует в этот день максимально избегать неприятных ситуаций, и настраиваться лишь на позитив. Астрологи советуют в момент суперлуния загадать заветное желание, и послать его во Вселенную - оно обязательно исполнится.
Огромную красную Луну земляне смогут увидеть уже в 2019 году всего на трех континентах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Астрономы предупреждают: 2019 год будет насыщен редкими космическими явлениями, и порадует любителей и знатоков не меньше, чем 2018 год. Самым первым удивительным событием станет ночь кровавого суперлуния, когда Луна будет значительно больше и окрасится в ярко-бордовый цвет. Астрономы путем ряда подсчетов определили точную дату данного события – 21 января 2019 года в 8.15 по мск это крайне редкое явление смогут увидеть жители Северной Америки, Африки и Европы.
Читайте также: В NASA рассказали, когда ждать следующего "кровавого" суперлуния
Суперлуние происходит при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли – при этом наша планета оказывается между спутником и Светилом. Наиболее яркий красный оттенок при суперлунии создается за счет того, что небесное тело находится в тени планеты, и только часть света, проходящего через атмосферу Земли, попадает на его поверхность - это самые активные, красные лучи. Считается, что суперлуние или новолуние по особенному влияет на каждого человека, а потому следует в этот день максимально избегать неприятных ситуаций, и настраиваться лишь на позитив. Астрологи советуют в момент суперлуния загадать заветное желание, и послать его во Вселенную - оно обязательно исполнится.
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