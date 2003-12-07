» » Названы дата и время кровавого суперлуния
Раздел: Невероятное  
0

Названы дата и время кровавого суперлуния

Названы дата и время кровавого суперлуния2019 год будет насыщен редкими космическими явлениями

Огромную красную Луну земляне смогут увидеть уже в 2019 году всего на трех континентах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Астрономы предупреждают: 2019 год будет насыщен редкими космическими явлениями, и порадует любителей и знатоков не меньше, чем 2018 год. Самым первым удивительным событием станет ночь кровавого суперлуния, когда Луна будет значительно больше и окрасится в ярко-бордовый цвет. Астрономы путем ряда подсчетов определили точную дату данного события – 21 января 2019 года в 8.15 по мск это крайне редкое явление смогут увидеть жители Северной Америки, Африки и Европы.

Читайте также: В NASA рассказали, когда ждать следующего "кровавого" суперлуния

Суперлуние происходит при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли – при этом наша планета оказывается между спутником и Светилом. Наиболее яркий красный оттенок при суперлунии создается за счет того, что небесное тело находится в тени планеты, и только часть света, проходящего через атмосферу Земли, попадает на его поверхность - это самые активные, красные лучи. Считается, что суперлуние или новолуние по особенному влияет на каждого человека, а потому следует в этот день максимально избегать неприятных ситуаций, и настраиваться лишь на позитив. Астрологи советуют в момент суперлуния загадать заветное желание, и послать его во Вселенную - оно обязательно исполнится.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: суперлуние, кровавое, дата, 2019, астрономия

Загрузка...
Сегодня, 09:43 » Автор: Алена Шимко
     785
     0

Похожие новости по теме

Названа дата следующего кровавого суперлуния Названа дата следующего кровавого суперлуния

Редкое явление произойдет в начале следующего года.

В NASA рассказали, когда ждать следующего В NASA рассказали, когда ждать следующего "кровавого" суперлуния

Для тех, кто не смог наблюдать суперлуние сегодня.

Украинцы станут свидетелями кровавого лунного затмения Украинцы станут свидетелями кровавого лунного затмения

Названа точная дата.

В конце января украинцев ожидает «кровавое суперлуние» В конце января украинцев ожидает «кровавое суперлуние»

Лучше подготовиться.

Земляне сегодня ночью увидят суперлуну Земляне сегодня ночью увидят суперлуну

Это суперлуние будет самым большим и ярким в году.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх