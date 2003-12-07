Стало известно, когда начнется фаза опасной активности Солнца

Похожие новости по теме

Различной может быть и амплитуда солнечной активности.

На Землю будет попадать меньше солнечных лучей.

По расчетам исследователей в 2020 году будет завершен 24-й цикл активности, который будет завершен очень длительным периодом «затишья».