NASA впервые в истории записало «дыхание» Марса

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

NASA показало космический аппарат InSight На снимке запечатлена роботизированная рука, которая используется для установки научных приборов.

Ученые НАСА рассказали о первых итогах посадки InSight НАСА планировали, что InSight отправится к Марсу в марте 2016 года.

Один из помощников аппарата InSight сделал снимок Марса Снимок был сделан на расстоянии шести тысяч километров от поверхности планеты.