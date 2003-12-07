Раздел: Невероятное
NASA впервые в истории записало «дыхание» Марса
Модуль InSight совершил успешную посадку.
Американский межпланетный зонд InSight, который приземлился на Марсе в конце ноября, впервые записал и отправил на Землю запись шума ветра на Красной планете, об этом сообщается на портале NASA.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ridus.
Первого декабря датчики InSight записали "низкочастотный рокот, вызванный порывами ветра", который дул с северо-запада на юго-восток со скоростью от пяти до семи метров в секунду.
По словам руководителя научной программы исследований Марса Брюса Банердта, запись этого шума была "незапланированным удовольствием". "Одна из задач нашей миссии измерение параметров движения на Марсе, и, безусловно, к этому относится и движение, вызванное звуковыми волнами", заключил научный сотрудник.
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Спускаемый модуль InSight совершил успешную посадку на равнине Элизий у экватора Марса 26 ноября, на его борту будет работать сейсмограф, а также геофизический термометр, который установят в пятиметровой скважине для измерений температуры недр Марса.
Американский межпланетный зонд InSight, который приземлился на Марсе в конце ноября, впервые записал и отправил на Землю запись шума ветра на Красной планете, об этом сообщается на портале NASA.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ridus.
Первого декабря датчики InSight записали "низкочастотный рокот, вызванный порывами ветра", который дул с северо-запада на юго-восток со скоростью от пяти до семи метров в секунду.
По словам руководителя научной программы исследований Марса Брюса Банердта, запись этого шума была "незапланированным удовольствием". "Одна из задач нашей миссии измерение параметров движения на Марсе, и, безусловно, к этому относится и движение, вызванное звуковыми волнами", заключил научный сотрудник.
Читайте также: NASA показало свежие пейзажи Марса. Фото
Спускаемый модуль InSight совершил успешную посадку на равнине Элизий у экватора Марса 26 ноября, на его борту будет работать сейсмограф, а также геофизический термометр, который установят в пятиметровой скважине для измерений температуры недр Марса.
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