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Раздел: Невероятное  
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В NASA сообщили о завершении стыковки Dragon

В NASA сообщили о завершении стыковки DragonГрузовой корабль Dragon прибыл на МКС.

Американский космический корабль Dragon успешно завершил стыковку с Международной космической станцией (МКС), сообщили в NASA.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

«Через несколько дней после старта из Флориды корабль Dragon компании SpaceX установлен на поверхности модуля Harmony, на обращённой к Земле стороне Международной космической станции», - отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что грузовой корабль Dragon прибыл на МКС.

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Корабль привёз на МКС материалы для научных экспериментов и оборудование.
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 Теги: NASA, Dragon, стыковка

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Сегодня, 20:24 » Автор: Едгар Букмирза
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