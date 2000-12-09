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Стало известно, что погубило древних европейцев

Стало известно, что погубило древних европейцевУ трипольцев кончились ресурсы и другие культуры просто их ассимилировали.

Исследование было опубликовано в журнале Cell, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал.

Люди страдали от чумы еще в эпоху неолита, выяснили исследователи из Датского технического университета - они нашли неизвестный ранее штамм ее возбудителя в человеческих останках возрастом 4900 лет в Швеции.

Yersinia pestis, чумная палочка, вызвала несколько эпидемий чумы, во время которых погибли миллионы человек. Самой ранней из них считалась Юстинианова чума - пандемия чумы, проявлявшаяся в виде отдельных вспышек болезни в 541-750 годах.

Новый штамм исследователи обнаружили в останках 20-летней женщины, которая умерла около 4900 лет назад. Ученые полагают, что чума может объяснить исчезновение ранних европейских скотоводов, представителей трипольской культуры. Ее представители жили в VI-III тыс. до н. э. в Дунайско-Днепровском междуречье, наибольший расцвет пришелся на период между 5500 и 2750 гг. до н. э. Однако около 5400 лет назад они стали строить гораздо меньше жилищ, а их геном значительно изменился. Вскоре их заместили представители других культур.

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Не исключено, что у трипольцев кончились ресурсы и другие культуры просто их ассимилировали, но ученые полагают, что эпидемия чумы также могла сыграть свою роль. В Швецию же ее могли занести торговцы.
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 Теги: Европейцы, гибель

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Вчера, 23:42 » Автор: Едгар Букмирза
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