» » Названы даты сильнейших магнитных бурь декабря
Раздел: Невероятное  
0

Названы даты сильнейших магнитных бурь декабря

Названы даты сильнейших магнитных бурь декабря Самые опасные вспышки в этом месяце уже прошли.

По словам экспертов, геомагнитная обстановка в этом месяце будет спокойной. Существенного космического влияния уже не будет (существенные магнитные бури фиксировались 1-2 декабря и 7-8). Остальные дни первого зимнего месяца можно назвать «чистыми»: геомагнитных возмущений не предвидится, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Важно отметить, что зимой любой организм подвержен большему влиянию извне, так как защитные реакции иммунной системы падают. Плюс, между 2 декабря и 7 прошло не так много времени: организм просто не успел оправиться от первого влияния, как началось другое. Произошёл, так сказать, двойной удар.

Дабы восстановить былое состояние, следует отказаться от алкоголя и сигарет, следить за качеством сна и физическим состоянием (зарядка не помешает). Очень важно соблюдать правила правильного питания, отказавшись от жирного, жареного и острого.

Читайте также: На снимках поверхности Юпитера разглядели дельфина

По возможности откажитесь от командировок и рабочих поездок в другие страны или города. Займитесь лучше любимым делом, больше гуляйте и проводите время с родными.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Магнитные бури, расписание

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
     503
     0

Похожие новости по теме

Украину накроет волна мощных магнитных бурь Украину накроет волна мощных магнитных бурь

В декабре к Земле прилетит несколько сильных магнитных бурь

Ученые назвали даты следующих магнитных бурь Ученые назвали даты следующих магнитных бурь

Активность на Солнце возобновится 11 ноября.

Солнечная активность значительно усилится в текущем месяце Солнечная активность значительно усилится в текущем месяце

Названы даты ожидаемых магнитных бурь в октябре.

Эксперты назвали даты магнитных бурь в сентябре Эксперты назвали даты магнитных бурь в сентябре

Самая сильная магнитная буря пройдет 26 сентября.

Сильнейшая магнитная буря накроет Землю Сильнейшая магнитная буря накроет Землю

Самая мощная магнитная буря атакует Землю 18 декабря.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх