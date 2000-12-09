Раздел: Невероятное
Названы даты сильнейших магнитных бурь декабря
Самые опасные вспышки в этом месяце уже прошли.
По словам экспертов, геомагнитная обстановка в этом месяце будет спокойной. Существенного космического влияния уже не будет (существенные магнитные бури фиксировались 1-2 декабря и 7-8). Остальные дни первого зимнего месяца можно назвать «чистыми»: геомагнитных возмущений не предвидится, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Важно отметить, что зимой любой организм подвержен большему влиянию извне, так как защитные реакции иммунной системы падают. Плюс, между 2 декабря и 7 прошло не так много времени: организм просто не успел оправиться от первого влияния, как началось другое. Произошёл, так сказать, двойной удар.
Дабы восстановить былое состояние, следует отказаться от алкоголя и сигарет, следить за качеством сна и физическим состоянием (зарядка не помешает). Очень важно соблюдать правила правильного питания, отказавшись от жирного, жареного и острого.
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По возможности откажитесь от командировок и рабочих поездок в другие страны или города. Займитесь лучше любимым делом, больше гуляйте и проводите время с родными.
По словам экспертов, геомагнитная обстановка в этом месяце будет спокойной. Существенного космического влияния уже не будет (существенные магнитные бури фиксировались 1-2 декабря и 7-8). Остальные дни первого зимнего месяца можно назвать «чистыми»: геомагнитных возмущений не предвидится, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Важно отметить, что зимой любой организм подвержен большему влиянию извне, так как защитные реакции иммунной системы падают. Плюс, между 2 декабря и 7 прошло не так много времени: организм просто не успел оправиться от первого влияния, как началось другое. Произошёл, так сказать, двойной удар.
Дабы восстановить былое состояние, следует отказаться от алкоголя и сигарет, следить за качеством сна и физическим состоянием (зарядка не помешает). Очень важно соблюдать правила правильного питания, отказавшись от жирного, жареного и острого.
Читайте также: На снимках поверхности Юпитера разглядели дельфина
По возможности откажитесь от командировок и рабочих поездок в другие страны или города. Займитесь лучше любимым делом, больше гуляйте и проводите время с родными.
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