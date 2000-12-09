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В Мексике найдены останки ужасающего создания

В Мексике найдены останки ужасающего создания Существо напоминает маленького инопланетянина.

На мексиканском ранчо в Метепеке в 2007 году обнаружили странное создание, которое приняли за ребенка инопланетянина. Найденное существо, по словам ученых, полностью отличалось от всех известных земных животных, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Некое открытие сделал Урсо Руис: дитя инопланетянина попало в одну из ловушек. Фермер, к слову, ловил грызунов и скармливал их животным. Внешне создание напоминало помесь мыши и человека (лицо было, как у людей). Существо издавало невыносимые звуки, однако ни Урсо, ни его друзья не решились подойти к созданию: уж больно оно было страшным.

Дабы раз и навсегда покончить с созданием, фермер с товарищами решили облить инопланетянина кислотой. Вскоре он погиб, а тело мумифицировалось. Ученые по просьбе журналистов выяснили, что в природе нет животного, похожего на убитое существо.

Позвоночник создания отличался от позвоночника приматов, зубы не были покрыты эмалью, а мозг оказался достаточно развитым. Позже тест ДНК подтвердил все ранее озвученные предположения: генетический код оказался уникальным.

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Как выяснил канал «Channel 4», вся вышеизложенная история – сплошной обман. Урсо рассказал, что сделал скелет из умершей обезьянки. Цель этих действий была одна – привлечь к себе внимание.

В Мексике найдены останки ужасающего создания
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 Теги: Мексика, находка

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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