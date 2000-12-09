Раздел: Невероятное
В Мексике найдены останки ужасающего создания
Существо напоминает маленького инопланетянина.
На мексиканском ранчо в Метепеке в 2007 году обнаружили странное создание, которое приняли за ребенка инопланетянина. Найденное существо, по словам ученых, полностью отличалось от всех известных земных животных, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Некое открытие сделал Урсо Руис: дитя инопланетянина попало в одну из ловушек. Фермер, к слову, ловил грызунов и скармливал их животным. Внешне создание напоминало помесь мыши и человека (лицо было, как у людей). Существо издавало невыносимые звуки, однако ни Урсо, ни его друзья не решились подойти к созданию: уж больно оно было страшным.
Дабы раз и навсегда покончить с созданием, фермер с товарищами решили облить инопланетянина кислотой. Вскоре он погиб, а тело мумифицировалось. Ученые по просьбе журналистов выяснили, что в природе нет животного, похожего на убитое существо.
Позвоночник создания отличался от позвоночника приматов, зубы не были покрыты эмалью, а мозг оказался достаточно развитым. Позже тест ДНК подтвердил все ранее озвученные предположения: генетический код оказался уникальным.
Читайте также: Названы даты сильнейших магнитных бурь декабря
Как выяснил канал «Channel 4», вся вышеизложенная история – сплошной обман. Урсо рассказал, что сделал скелет из умершей обезьянки. Цель этих действий была одна – привлечь к себе внимание.
На мексиканском ранчо в Метепеке в 2007 году обнаружили странное создание, которое приняли за ребенка инопланетянина. Найденное существо, по словам ученых, полностью отличалось от всех известных земных животных, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Некое открытие сделал Урсо Руис: дитя инопланетянина попало в одну из ловушек. Фермер, к слову, ловил грызунов и скармливал их животным. Внешне создание напоминало помесь мыши и человека (лицо было, как у людей). Существо издавало невыносимые звуки, однако ни Урсо, ни его друзья не решились подойти к созданию: уж больно оно было страшным.
Дабы раз и навсегда покончить с созданием, фермер с товарищами решили облить инопланетянина кислотой. Вскоре он погиб, а тело мумифицировалось. Ученые по просьбе журналистов выяснили, что в природе нет животного, похожего на убитое существо.
Позвоночник создания отличался от позвоночника приматов, зубы не были покрыты эмалью, а мозг оказался достаточно развитым. Позже тест ДНК подтвердил все ранее озвученные предположения: генетический код оказался уникальным.
Читайте также: Названы даты сильнейших магнитных бурь декабря
Как выяснил канал «Channel 4», вся вышеизложенная история – сплошной обман. Урсо рассказал, что сделал скелет из умершей обезьянки. Цель этих действий была одна – привлечь к себе внимание.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
213
0
Также советуем посмотреть
- Принц Уильям публично подшутил над женой
- Смешной еж из Львова покоряет Instagram
- В Сети высмеяли фото Трампа и Мэй
- Смешные собаки, вытворяющие очень странные вещи
- Минутка позитива: мультик о любви и дружбе, поднимающий настроение
- Забавные снимки, на которые нужно взглянуть дважды
- Сеть повеселила свежая карикатура на Путина
- Забавные снимки из жизни родителей, проявивших смекалку
- Стало известно, сколько всего военных погибло от разрывов "Молота"
- Курьезные снимки, сделанные в нужный момент
- Эти открытки с забавными старушками способны развеселить каждого
- В Киеве видели "летающую тарелку" у метро
- Англичанка хочет взять на работу вора для своего магазина
- Уморительные анкеты на сайте знакомств
- Начните день с позитива: подборка смешных анекдотов
- На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
- Настраиваемся на выходные: подборка отличных анекдотов
- Прикол дня: уснувшего в городе медведя будут охранять всю зиму
- Названы самые популярные собачьи клички уходящего года
- Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
- Денисова опровергла информацию об ампутации у раненых украинских моряков
- На Черниговщине военным запретили продавать алкоголь
- Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам
- Забавные собаки, не желающие подчиняться законам логики
- Хохма дня: из курицы сделали парашютистку
- Мобильных абонентов в Украине больше, чем населения
- Соцсети подняли на смех угрозы Госдумы в адрес США
- На YouTube показали лучшие мемы уходящего года
- Про дивні справи Московського патріархату
- Паранойю Путина высмеяли свежей карикатурой
Оставьте свой комментарий