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Раздел: Невероятное  
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Темную сторону Луны впервые исследуют луноходом

Темную сторону Луны впервые исследуют луноходом Аппарат оснащен камерой и прибором для измерения излучения.

В ночь на субботу, 8 декабря, с китайского космодрома Сичан отправился первый в мире космический аппарат для исследования обратной стороны Луны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.

Планируется, что луноход сядет на большом кратере Эйткен. На борту станции «Чанъэ-4» размещена камера для съемки, а также прибор для измерения излучения. Аппарат должен долететь до Луны за четыре недели.

Историческое событие: на темную сторону Луны отправили первый космический аппарат

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Отмечается, что в рамках предварительной миссии, «Чанъэ-3», космический зонд без экипажа высадился на Луну в 2013 году. Китай намерен отправить первую пилотируемую миссию на Луну уже в ближайшем десятилетии.

Темную сторону Луны впервые исследуют луноходом
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 Теги: Луна, исследование

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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