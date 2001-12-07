Раздел: Невероятное
В США камера смартфона случайно засняла пришельца
Женщина, в доме которой это произошло, не видела существо за своей спиной.
Общаясь в видеочате со своей подругой, 47-летняя мать четырех детей и не замечала, что за ее спиной все это время находится какое-то странное существо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Зато его заметила ее подруга и спросила, есть ли в доме кто-то еще. "Нет, тут никого нет, я одна", - ответила напуганная женщина, все еще не понимая, что происходит.
Странное видео (смотрите ниже) на днях появилось в интернете на канале международного информационного агентства Caters.
Сообщается, что оно было снято 30 ноября 2018 года жительницей городка Якима, штат Вашингтон, США.
Лори Симмонс общалась со своей подругой Шаной Томас через приложение Marco Polo, которое позволяет отправлять людям видео в реальном времени.
Женщина спокойно болтала с подругой о разных вещах, находясь в гостиной, а за ее спиной время от времени можно было заметить странный силуэт, похожий на невысокого серого человечка с большой головой.
Сначала можно было предположить, что это какая-то кукла или статуэтка, но это существо двигалось (!), показываясь то по правую сторону от Лори Симмонс, то по левую, рядом с дверным проемом.
И то, что эта фигурка двигается и кажется живая, заметила во время разговора и Шана Томас и спросила Лори, есть ли в ее доме кто-то еще. На что получила отрицательный ответ.
Когда Лори сама просмотрела это видео, ее сердце по ее словам "просто остановилось". Женщина была напугана и потрясена.
"Я только недавно переехала в эту квартиру и была там одна, когда просто решила поговорить со своей подругой. И во время этого разговора я не видела и не ощущала ничего необычного", - рассказывает Лори Симмонс, - "Мы болтали как обычно и вдруг лицо моей подруги стало очень серьезным, она чего-то испугалась и спросила, одна ли я в доме. Я живу одна (дети уже выросли) и после ее вопроса я тут же огляделась по сторонам. Никого не было и это меня очень напугало, ведь Шана что-то увидела."
Подруга Лори еще больше напугалась, когда Лори сказала ей, что ничего странного не видит и попросила ее посмотреть свое же видео. Она также сказала, что судя по видео, кто-то все время стоял за спиной Лори, словно преследуя ее.
"Я посмотрела это видео и мое сердце подпрыгнуло вверх и чуть не остановилось. Я не могла поверить в увиденное. Это было так страшно! У меня тут же побежали по спине мурашки и я задрожала. В моей жизни было немало паранормальных историй, но такой жути я не помню!"
Лори Симмонс так напугалась, что тут же покинула свою квартиру и поехала ночевать к дочери. А на следующий день она позвонила медиуму и попросила его очистить ее дом.
Позже Лори узнала историю этого дома. Он был построен в 1935 году и расположен в самой старой части города в непосредственной близости от больницы начала 1800-х и дома престарелых.
Сейчас Лори считает, что скорее всего это был призрак подростка или ребенка, но может быть это был и пришелец. И после всего пережитого она решила вернуться в эту квартиру и не уезжать оттуда.
"Я сначала показала это видео своим коллегам и некоторые даже вскрикивали от страха. Большинство из них уверено, что это пришелец. Я определенно верю в инопланетян, так что это, безусловно, возможно".
По словам Шаны Томас, когда она впервые заметила за спиной подруги странного человечка, она решила, что у Лори гостит какой-то ребенок.
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"Эта вещь постоянно выскакивала из-за ее плеча во время разговора. Иногда создавалось впечатление, что он подсматривает за нами. С тех пор я смотрела это видео наверное тысячу раз и у меня все равно от него озноб по спине. Я думаю, что это вероятно призрак ребенка и никак не могу перестать думать об этом".
Общаясь в видеочате со своей подругой, 47-летняя мать четырех детей и не замечала, что за ее спиной все это время находится какое-то странное существо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Зато его заметила ее подруга и спросила, есть ли в доме кто-то еще. "Нет, тут никого нет, я одна", - ответила напуганная женщина, все еще не понимая, что происходит.
Странное видео (смотрите ниже) на днях появилось в интернете на канале международного информационного агентства Caters.
Сообщается, что оно было снято 30 ноября 2018 года жительницей городка Якима, штат Вашингтон, США.
Лори Симмонс общалась со своей подругой Шаной Томас через приложение Marco Polo, которое позволяет отправлять людям видео в реальном времени.
Женщина спокойно болтала с подругой о разных вещах, находясь в гостиной, а за ее спиной время от времени можно было заметить странный силуэт, похожий на невысокого серого человечка с большой головой.
Сначала можно было предположить, что это какая-то кукла или статуэтка, но это существо двигалось (!), показываясь то по правую сторону от Лори Симмонс, то по левую, рядом с дверным проемом.
И то, что эта фигурка двигается и кажется живая, заметила во время разговора и Шана Томас и спросила Лори, есть ли в ее доме кто-то еще. На что получила отрицательный ответ.
Когда Лори сама просмотрела это видео, ее сердце по ее словам "просто остановилось". Женщина была напугана и потрясена.
"Я только недавно переехала в эту квартиру и была там одна, когда просто решила поговорить со своей подругой. И во время этого разговора я не видела и не ощущала ничего необычного", - рассказывает Лори Симмонс, - "Мы болтали как обычно и вдруг лицо моей подруги стало очень серьезным, она чего-то испугалась и спросила, одна ли я в доме. Я живу одна (дети уже выросли) и после ее вопроса я тут же огляделась по сторонам. Никого не было и это меня очень напугало, ведь Шана что-то увидела."
Подруга Лори еще больше напугалась, когда Лори сказала ей, что ничего странного не видит и попросила ее посмотреть свое же видео. Она также сказала, что судя по видео, кто-то все время стоял за спиной Лори, словно преследуя ее.
"Я посмотрела это видео и мое сердце подпрыгнуло вверх и чуть не остановилось. Я не могла поверить в увиденное. Это было так страшно! У меня тут же побежали по спине мурашки и я задрожала. В моей жизни было немало паранормальных историй, но такой жути я не помню!"
Лори Симмонс так напугалась, что тут же покинула свою квартиру и поехала ночевать к дочери. А на следующий день она позвонила медиуму и попросила его очистить ее дом.
Позже Лори узнала историю этого дома. Он был построен в 1935 году и расположен в самой старой части города в непосредственной близости от больницы начала 1800-х и дома престарелых.
Сейчас Лори считает, что скорее всего это был призрак подростка или ребенка, но может быть это был и пришелец. И после всего пережитого она решила вернуться в эту квартиру и не уезжать оттуда.
"Я сначала показала это видео своим коллегам и некоторые даже вскрикивали от страха. Большинство из них уверено, что это пришелец. Я определенно верю в инопланетян, так что это, безусловно, возможно".
По словам Шаны Томас, когда она впервые заметила за спиной подруги странного человечка, она решила, что у Лори гостит какой-то ребенок.
Читайте также: Археологи нашли древние каменные сферы в Коста-Рике
"Эта вещь постоянно выскакивала из-за ее плеча во время разговора. Иногда создавалось впечатление, что он подсматривает за нами. С тех пор я смотрела это видео наверное тысячу раз и у меня все равно от него озноб по спине. Я думаю, что это вероятно призрак ребенка и никак не могу перестать думать об этом".
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