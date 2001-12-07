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В США в последние секунды отменили запуск космического корабля

В США в последние секунды отменили запуск космического корабля Космический запуск в считанные секунды до его начала

Американская аэрокосмическая компания United Launch Alliance (ULA) в последние секунды отменила запуск космического корабля с разведывательным спутником на борту с космодрома в Калифорнии из-за "непредвиденных обстоятельств". Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Запуск корабля Delta IV Heavy компании ULA, который выполняет миссию NROL-71 для Национального разведывательного управления, сегодня был отменен из-за непредвиденных обстоятельств во время отсчета времени, примерно за 7,5 секунды до пуска", - отметили в компании.

Команда специалистов проверяет все данные, новая дата запуска будет объявлена позднее, говорится в сообщении.

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Запуск космического корабля был запланирован с базы Военно-воздушных сил США Ванденберг, штат Калифорния, в 20:06 по местному времени.
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 Теги: США, космический корабль

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Сегодня, 10:06 » Автор: Татьяна Ларина
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