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В США в последние секунды отменили запуск космического корабля
Космический запуск в считанные секунды до его начала
Американская аэрокосмическая компания United Launch Alliance (ULA) в последние секунды отменила запуск космического корабля с разведывательным спутником на борту с космодрома в Калифорнии из-за "непредвиденных обстоятельств". Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Запуск корабля Delta IV Heavy компании ULA, который выполняет миссию NROL-71 для Национального разведывательного управления, сегодня был отменен из-за непредвиденных обстоятельств во время отсчета времени, примерно за 7,5 секунды до пуска", - отметили в компании.
Команда специалистов проверяет все данные, новая дата запуска будет объявлена позднее, говорится в сообщении.
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Запуск космического корабля был запланирован с базы Военно-воздушных сил США Ванденберг, штат Калифорния, в 20:06 по местному времени.
Американская аэрокосмическая компания United Launch Alliance (ULA) в последние секунды отменила запуск космического корабля с разведывательным спутником на борту с космодрома в Калифорнии из-за "непредвиденных обстоятельств". Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Запуск корабля Delta IV Heavy компании ULA, который выполняет миссию NROL-71 для Национального разведывательного управления, сегодня был отменен из-за непредвиденных обстоятельств во время отсчета времени, примерно за 7,5 секунды до пуска", - отметили в компании.
Команда специалистов проверяет все данные, новая дата запуска будет объявлена позднее, говорится в сообщении.
Читайте также: Названы причины крушения российского космического корабля
Запуск космического корабля был запланирован с базы Военно-воздушных сил США Ванденберг, штат Калифорния, в 20:06 по местному времени.
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