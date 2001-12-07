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В США в последние секунды отменили запуск космического корабля

В США в последние секунды отменили запуск космического корабля

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