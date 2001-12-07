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Астронавт опубликовал снимок знаменитого ледника с космоса
Знаменитый аргентинский ледник Перито-Морено показали из космоса
Астронавт Европейского космического агентства Александр Херст, который сейчас находится на орбите, показал известный ледник, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Експрес online
Снимком он поделился на своей личной странице в социальной сети.
"Это знаменитый и гигантский ледник Перито-Морено в Аргентине. Ваши внуки могут так и не увидеть этого за всю свою жизнь", - намекнул астронавт на изменения климата.
Ледник Перито-Морено расположен в национальном парке Лос-Гласьярес на юго-западе аргентинской провинции Санта-Крус, названный в честь Франсиско Морено. Это одна из самых популярных туристических достопримечательностей аргентинской Патагонии.
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Он является частью патагонського ледникового щита. Его южный рукав простирается до озера Архентино. Ледник движется со средней скоростью 2 метра в день, то есть примерно 700 м в год. Ближайшим городом в Перито-Морено является Эль-Калафате (80 км).
Астронавт Европейского космического агентства Александр Херст, который сейчас находится на орбите, показал известный ледник, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Експрес online
Снимком он поделился на своей личной странице в социальной сети.
"Это знаменитый и гигантский ледник Перито-Морено в Аргентине. Ваши внуки могут так и не увидеть этого за всю свою жизнь", - намекнул астронавт на изменения климата.
Ледник Перито-Морено расположен в национальном парке Лос-Гласьярес на юго-западе аргентинской провинции Санта-Крус, названный в честь Франсиско Морено. Это одна из самых популярных туристических достопримечательностей аргентинской Патагонии.
Читайте также: Астронавт опубликовал снимок ночной Земли с космоса
Он является частью патагонського ледникового щита. Его южный рукав простирается до озера Архентино. Ледник движется со средней скоростью 2 метра в день, то есть примерно 700 м в год. Ближайшим городом в Перито-Морено является Эль-Калафате (80 км).
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