Раздел: Невероятное
Ученые заявили, что разгадали природу темной материи
Британские ученые объяснили суть Темной материи
Оксфордские учёные заявили, что разгадали природу тёмной материи и тёмной энергии. Как сообщают специалисты, методом компьютерного моделирования удалось установить, что данные псевдовещества являются текучими субстанциями с отрицательной массой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты
Как вторят им российские специалисты, утверждение об «отрицательной массе» пока не доказано и требует экспериментальной проверки.
Тёмная материя, тёмная энергия – научные гипотезы, принятые для упрощения объяснения космологических процессов. «Тёмный» здесь употребляется в значении «невидимый, неосязаемый», т.к. о тёмной материи судят только по её гравитационному влиянию на небесные объекты и светила.
Читайте также: Ученые обнаружили галактику из темной материи
Считается, что тёмная, невидимая материя составляет 95% Вселенной, в противовес звёздам, галактикам, туманностям, планетам – видимым, осязаемым объектам космоса, составляющим 5% от общей суммы.
Оксфордские учёные заявили, что разгадали природу тёмной материи и тёмной энергии. Как сообщают специалисты, методом компьютерного моделирования удалось установить, что данные псевдовещества являются текучими субстанциями с отрицательной массой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты
Как вторят им российские специалисты, утверждение об «отрицательной массе» пока не доказано и требует экспериментальной проверки.
Тёмная материя, тёмная энергия – научные гипотезы, принятые для упрощения объяснения космологических процессов. «Тёмный» здесь употребляется в значении «невидимый, неосязаемый», т.к. о тёмной материи судят только по её гравитационному влиянию на небесные объекты и светила.
Читайте также: Ученые обнаружили галактику из темной материи
Считается, что тёмная, невидимая материя составляет 95% Вселенной, в противовес звёздам, галактикам, туманностям, планетам – видимым, осязаемым объектам космоса, составляющим 5% от общей суммы.
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